Готовлю минтай теперь только так: кидаю на сковородку и заливаю сметаной — домашние требуют добавки
Готовлю минтай теперь только так: кидаю на сковородку и заливаю сметаной — домашние требуют добавки

Опубликовано: 13 апреля 2026 20:55
 Проверено редакцией
Вкусный ужин обеспечен!

Рецептом сочного минтая в сметанном соусе поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".

Ингредиенты

минтай — 600 г, лимонный сок — из половинки, лук репчатый — 100 г, морковь — 100 г, сметана 15% — 3 ст. л., карри — 1/2 ч. л., ароматные сухие травы — 1 ч. л., чеснок — 1-2 зубчика, соль и перец — по вкусу, мука — для панировки, укроп — для подачи.

Приготовление

Минтай очищаю, тщательно промываю и нарезаю на порционные кусочки — обычно на 3-4 части в зависимости от размера тушки.

Каждый кусочек солю, перчу и сбрызгиваю лимонным соком. Затем щедро обваливаю рыбу в муке — именно плотный слой панировки позволяет получить аппетитную золотистую корочку.

Разогреваю на сковороде растительное масло и обжариваю минтай на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяности. После этого перекладываю рыбу на тарелку, а сковороду не мою — оставшееся масло придаст овощам дополнительный вкус.

Лук нарезаю четвертькольцами, морковь натираю на крупной тёрке. Обжариваю овощи на той же сковороде около 5 минут до мягкости и лёгкой золотистости.

Готовлю сметанный соус: смешиваю сметану с водой, добавляю соль, перец, карри и ароматные сухие травы. Соус должен получиться однородным и слегка пряным.

Возвращаю кусочки минтая в сковороду, заливаю их соусом и довожу до лёгкого кипения на среднем огне. Затем накрываю крышкой, уменьшаю огонь и тушу 10-12 минут, чтобы рыба полностью пропиталась ароматами и стала особенно нежной.

В самом конце добавляю измельчённый чеснок и посыпаю блюдо свежим укропом.

Примерное время приготовления: 35 минут

Ранее мы писали о том, что делать с жёстким салом, которое не прожевать.

Автор:
Александр Асташкин
