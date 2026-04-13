Картошка по-сибирски: сытный и ароматный ужин, который переплюнет любой шашлык

Рецептом блюда на ужин поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты
картофель — 1 кг, мясо (свинина, говядина или курица) — 1 кг, репчатый лук — 6 шт., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, кориандр — 0,5 ч. л., сухая зелень — 0,5 ч. л., чеснок — 2-3 зубчика, свежая зелень (укроп или петрушка) — для подачи.
Приготовление
Сначала я подготавливаю все ингредиенты. Картофель тщательно мою и очищаю, стараясь выбирать клубни среднего размера — их удобно готовить целиком. Мясо нарезаю крупными кусками, чтобы оно осталось сочным после обжаривания. Репчатый лук очищаю и нарезаю полукольцами.
Разогреваю казан или кастрюлю с толстым дном на среднем огне и добавляю оливковое масло. Выкладываю мясо и обжариваю его до образования золотистой корочки, периодически помешивая.
Когда мясо подрумянится, добавляю нарезанный лук и готовлю ещё 5-7 минут, пока он не станет мягким и слегка карамелизированным. Затем выкладываю в казан целые клубни картофеля, аккуратно перемешиваю и приправляю солью, чёрным перцем, кориандром и сухой зеленью. По желанию можно добавить измельчённый чеснок для более пикантного аромата.
Вливаю небольшое количество воды, чтобы ингредиенты не пригорели, накрываю казан крышкой и тушу блюдо на среднем огне. Периодически проверяю уровень жидкости и при необходимости подливаю ещё немного воды. Готовлю до полной мягкости картофеля — обычно это занимает около 40-50 минут.
Когда картофель становится нежным, а мясо — сочным и ароматным, снимаю блюдо с огня и даю ему настояться под крышкой 5-10 минут. Перед подачей посыпаю свежей рубленой зеленью.
Примерное время приготовления: 1 час
Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Париж в снегу".