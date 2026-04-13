Картошка по-сибирски: сытный и ароматный ужин, который переплюнет любой шашлык

Опубликовано: 13 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Картошка по-сибирски: сытный и ароматный ужин, который переплюнет любой шашлык
Картошка по-сибирски: сытный и ароматный ужин, который переплюнет любой шашлык
Это горячее отлично подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина.

Рецептом блюда на ужин поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты

картофель — 1 кг, мясо (свинина, говядина или курица) — 1 кг, репчатый лук — 6 шт., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, кориандр — 0,5 ч. л., сухая зелень — 0,5 ч. л., чеснок — 2-3 зубчика, свежая зелень (укроп или петрушка) — для подачи.

Приготовление

Сначала я подготавливаю все ингредиенты. Картофель тщательно мою и очищаю, стараясь выбирать клубни среднего размера — их удобно готовить целиком. Мясо нарезаю крупными кусками, чтобы оно осталось сочным после обжаривания. Репчатый лук очищаю и нарезаю полукольцами.

Разогреваю казан или кастрюлю с толстым дном на среднем огне и добавляю оливковое масло. Выкладываю мясо и обжариваю его до образования золотистой корочки, периодически помешивая.

Когда мясо подрумянится, добавляю нарезанный лук и готовлю ещё 5-7 минут, пока он не станет мягким и слегка карамелизированным. Затем выкладываю в казан целые клубни картофеля, аккуратно перемешиваю и приправляю солью, чёрным перцем, кориандром и сухой зеленью. По желанию можно добавить измельчённый чеснок для более пикантного аромата.

Вливаю небольшое количество воды, чтобы ингредиенты не пригорели, накрываю казан крышкой и тушу блюдо на среднем огне. Периодически проверяю уровень жидкости и при необходимости подливаю ещё немного воды. Готовлю до полной мягкости картофеля — обычно это занимает около 40-50 минут.

Когда картофель становится нежным, а мясо — сочным и ароматным, снимаю блюдо с огня и даю ему настояться под крышкой 5-10 минут. Перед подачей посыпаю свежей рубленой зеленью.

Примерное время приготовления: 1 час

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Париж в снегу".

Автор:
Александр Асташкин
