Нарядный салат "Париж в снегу": никаких деликатесов, а вкус — как в ресторане

Рецептом воздушного салата поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".
Ингредиенты
яйца — 3 шт., сыр (например, "Голландский") — 150 г, яблоки зелёные кисло-сладкие — 3 шт., майонез — 3-4 ст. л., лимонный сок — 1–2 ч. л.
Приготовление
Сначала я отвариваю яйца вкрутую. Затем охлаждаю их в холодной воде, очищаю от скорлупы и натираю на крупной тёрке.
Сыр натираю на мелкой тёрке — благодаря этому он получается более воздушным и создаёт эффект "снега", который и дал название салату.
Яблоки очищаю от кожуры и сердцевины, затем натираю на крупной тёрке. Чтобы они не потемнели и сохранили свежий вкус, сразу сбрызгиваю их лимонным соком и аккуратно перемешиваю.
Приступаю к сборке салата. На дно салатника выкладываю слой яблок и смазываю его небольшим количеством майонеза. Далее распределяю слой натёртых яиц и снова добавляю майонез — около 2 столовых ложек, равномерно разравнивая поверхность.
Завершающим слоем выкладываю натёртый сыр. Верх салата майонезом не смазываю, чтобы сохранить его лёгкость и создать эффект пушистой "снежной" шапки.
Перед подачей можно убрать салат в холодильник на 20 минут, чтобы слои немного пропитались и вкус стал более насыщенным.
Примерное время приготовления: 30 минут
