Почему Сестрорецк так называется? Вопросы о Петербурге
Когда нет времени готовить: Подаю ужин в 1 посуде через 20 минут - и без всяких заморочек Полезное
Бургер Кинг попал под прицел УФАС: черная булочка оказалась мифом Город
Океан, мятный чай и восточные базары: куда поехать вместо Турции без виз и с прямыми перелётами Полезное
Рецепт гранатового соуса для шашлыка - с ним мясо становится вкуснее: актуально для майских праздников Полезное
Нарядный салат "Париж в снегу": никаких деликатесов, а вкус — как в ресторане

Опубликовано: 13 апреля 2026 14:24
 Проверено редакцией
Простое и вкусное сочетание продуктов делает этот салат королём стола.

Рецептом воздушного салата поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Калниной Натальей".

Ингредиенты

яйца — 3 шт., сыр (например, "Голландский") — 150 г, яблоки зелёные кисло-сладкие — 3 шт., майонез — 3-4 ст. л., лимонный сок — 1–2 ч. л.

Приготовление

Сначала я отвариваю яйца вкрутую. Затем охлаждаю их в холодной воде, очищаю от скорлупы и натираю на крупной тёрке.

Сыр натираю на мелкой тёрке — благодаря этому он получается более воздушным и создаёт эффект "снега", который и дал название салату.

Яблоки очищаю от кожуры и сердцевины, затем натираю на крупной тёрке. Чтобы они не потемнели и сохранили свежий вкус, сразу сбрызгиваю их лимонным соком и аккуратно перемешиваю.

Приступаю к сборке салата. На дно салатника выкладываю слой яблок и смазываю его небольшим количеством майонеза. Далее распределяю слой натёртых яиц и снова добавляю майонез — около 2 столовых ложек, равномерно разравнивая поверхность.

Завершающим слоем выкладываю натёртый сыр. Верх салата майонезом не смазываю, чтобы сохранить его лёгкость и создать эффект пушистой "снежной" шапки.

Перед подачей можно убрать салат в холодильник на 20 минут, чтобы слои немного пропитались и вкус стал более насыщенным.

Примерное время приготовления: 30 минут

Ранее мы писали о том, как приготовить ароматные лепёшки.

Автор:
Александр Асташкин
