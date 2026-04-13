Всего 15 минут на кухне — и всей семьей уплетаем слоистые лепешки: ароматные "конвертики" вкуснее бабушкиных пирожков
Синоптики рассказали, каким будет начало лета 2026 года в регионах России: когда идти на пляж Полезное
Когда откроют станцию метро «Броневая» в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Петербургский HR-совет: когда говорить о прибавке к зарплате Город
Нарядный салат "Париж в снегу": никаких деликатесов, а вкус — как в ресторане Полезное
"Дубовое" как подошва сало не выкидываю: если не жуется — кидаю в кастрюлю и готовлю крышесносное блюдо Полезное
Всего 15 минут на кухне — и всей семьей уплетаем слоистые лепешки: ароматные "конвертики" вкуснее бабушкиных пирожков

Опубликовано: 13 апреля 2026 12:31
 Проверено редакцией
Простой рецепт изумительных лепешек

Если вы хотите порадовать своих близких ароматной выпечкой, приготовьте слоистые лепешки на заварном тесте. Они получаются мягкими, нежными и очень вкусными.

Ингредиенты:

  • мука – 700 г;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • кипяток – 500 мл.;
  • сливочное масло – для смазывания.

В глубокой чаше соединяем просеянную муку, соль и сахар. Хорошо перемешиваем, затем заливаем кипяток и замешиваем тесто. Сначала ложкой, потом руками, пока оно не станет гладким и эластичным.

Скатываем шар, возвращаем в миску, накрываем пленкой и оставляем на 15 минут. Затем слегка припыляем стол мукой, делим тесто пополам, а затем каждую половину - еще на четыре части. Получается 8 одинаковых кусочков. Каждый скатываем в шарик и прикрываем пакетом, чтобы не обветрились.

Берем один шарик, раскатываем до полупрозрачного состояния - буквально в пару миллиметров толщиной. Смазываем мягким сливочным маслом, чуть присыпаем мукой и загибаем два противоположных края к центру. Затем снова смазываем маслом и присыпаем мукой.

Затем оставшимися краями накрываем конструкцию, чтобы получился аккуратный "конвертик". Раскатываем второй шарик так же тонко, смазываем маслом, присыпаем мукой. Кладем первый конвертик в центр, заворачиваем его внутрь, еще раз смазываем маслом и подравниваем края. Повторяем, пока не получим четыре лепешки.

Каждую финально проходим скалкой и обжариваем на сковороде с растительным маслом на медленном огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые лепешки горячими смазываем сливочным маслом. Они получаются невероятно нежными, мягкими и слоистыми - просто объедение! Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" поделился рецептом нежной закуски с минтаем.

Автор:
Евгения Сухова
