Почему Кронштадт был закрытым городом?

Статус Кронштадта как закрытого города был напрямую связан с военной стратегией России.

Кронштадт был закрытым городом из-за своего стратегического значения как ключевой военно-морской базы и фортификационного комплекса, защищавшего Санкт-Петербург и морские подходы к нему. Этот статус сохранялся с петровской эпохи до 1996 года, когда режим ограничения доступа был снят.

Исторический контекст

Основание Кронштадта связано с именем Петра I. В 1704 году на острове Котлин была построена крепость Кроншлот, которая стала первым звеном в системе обороны новой столицы — Санкт-Петербурга. Расположение крепости оказалось настолько удачным, что за всю историю мимо неё не прошло ни одного неприятельского судна. В 1723 году Пётр I заложил новую крепость, которая должна была заключить в себя город, портовые сооружения и служить «делу обороны со всех сторон».

С годами цитадель расширялась: остров обрастал фортами и укреплениями. К XVIII веку Кронштадт стал главной базой Балтийского флота. Его форты, расположенные в Финском заливе, создавали непреодолимый барьер для вражеских кораблей, стремящихся прорваться к Петербургу.

Причины закрытия в имперский период

Ограничения на въезд в Кронштадт вводились ещё в первой половине XIX века при императоре Николае I. После разрушительного наводнения 1824 года крепость перестраивали «в камне», началось строительство мощных морских фортов. Ограничения на въезд должны были препятствовать агентурной работе шпионов потенциального противника.

Однако меры были неэффективны: город был наводнён иностранными моряками, так как Кронштадт долгое время служил аванпортом Петербурга. Из-за мелководья Невской губы крупные суда разгружались в Кронштадте, а далее грузы перегружали на баржи.

Советский период

После Кронштадтского восстания 1921 года город был закрыт для посещения. В первые годы режим был относительно свободным: документы оформляли прямо на набережной Лейтенанта Шмидта в Петрограде (Ленинграде), откуда отходили пароходы в Кронштадт. Однако в последующие годы режим въезда постоянно ужесточался.

В 1927 году Кронштадт был отнесён к запретной пограничной полосе РСФСР. Для оформления пропуска теперь требовалось разрешение органов Объединённого государственного политического управления (ОГПУ) или пограничной охраны.

Дальнейшее ужесточение режима произошло после Великой Отечественной войны. В 1950 году было принято решение о создании Кронштадтской военно-морской крепости. Министерство государственной безопасности (МГБ) обязано было провести перерегистрацию паспортов и выселить из Кронштадта всех «нежелательных элементов». Въезд граждан, не прописанных в городе, производился только с разрешения органов контрразведки.

Стратегическое значение

Кронштадт оставался ключевым узлом обороны. В годы Великой Отечественной войны он стал основной базой для кораблей и ПВО. Отсюда стартовали морские экспедиции Советского флота. Город подвергался массированным авианалётам, но выстоял, усилив свою боевую мощь батареями ПВО и полком зениток.

Форты Кронштадта, такие как «Александр I» и «Пётр I», служили не только оборонительными сооружениями, но и научными полигонами. Здесь впервые в России начали применять бетон, испытывали электрические лампочки, а изобретатель Попов тестировал своё радио.

Снятие режима закрытости

В 1996 году распоряжением главы администрации В. Л. Сурикова №996-р режим «закрытого города» для Кронштадта был снят. Это произошло в связи с истечением срока действия Постановления Совета Министров СССР от 30 августа 1958 года, которое устанавливало режим с 1958 по 1992 год.

С тех пор Кронштадт стал доступен для посещения, что способствовало развитию туризма и интеграции города в общественную жизнь.

