Перцы довольны как слоны: 1 л под корень – и плоды крупнее, сочнее и слаще, созреют на неделю раньше

Существует одно органическое удобрение, которое делает перцы крупнее и вкуснее, а урожай – обильнее. Также благодаря ему повышается всхожесть семян, корни становятся крепче, растения легче переносят стрессы и болезни и лучше усваивают питательные вещества из почвы.
Речь идет о гумате калия, в составе которого есть гуминовые и фульвовые кислоты и калий, обеспечивающий нормальное развитие растений. О том, как его использовать, рассказал автор Дзен-канала «Сделай сам».
Подкормка рассады
Через 2 недели после появления всходов или после пикировки подкормите рассаду гуматом калия. В 10 л воды размешайте 10 мл жидкого удобрения. Полейте раствором рассаду под корень, избегая листьев. Через 3 недели повторите подкормку.
Результат – крепкая и здоровая корневая система, обильная зеленая масса, но без вытянутых стеблей.
Обогащение грунта перед высадкой
Прежде чем пересаживать рассаду в открытый грунт, обогатите его гуматом калия. Добавьте в лунки при посадке сухой гумат в гранулах или обработайте их раствором из расчета 10 мл удобрения на 10 л воды – по 0,5 л готового раствора на лунку.
Результат – рыхлая и плодородная почва, плюс рассада приживется быстрее.
Корневая подкормка во время вегетации
Каждый месяц подкармливайте перцы гуматом калия, чередуя его с другими удобрениями. В 10 л воды размешивайте 20 мл жидкого гумата. На одно взрослое растение – 1 л корневой подкормки. Удобряйте перцы рано утром или вечером.
Результат – корни получат массу питательных веществ и быстро их усвоят.
Обработка по листу
Опрыскивание гуматом калия по листу восполняет нехватку питательных веществ, стимулирует цветение и образование плодов. Опрыскивайте перцы в пасмурную погоду или поздно вечером, иначе есть риск обжечь листья. В 10 л воды растворите 10 мл гумата калия. Интервал между обработками – 3 недели. Когда начнется массовое плодоношение, их прекращают.
