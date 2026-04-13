Перцы довольны как слоны: 1 л под корень – и плоды крупнее, сочнее и слаще, созреют на неделю раньше
Штрафы в 100 тысяч и нейросети меняют облик Петербурга Город
Почему Кронштадт был закрытым городом? Вопросы о Петербурге
7 самых быстрорастущих цветов – сеем прямо сейчас – в июне сад утонет в ярких красках Полезное
Чердак в пламени: 157 спасателей локализовали возгорание и спасли 18 человек Город
Из 100500 сортов картофеля выбираю только два - через 65 дней собираю урожай: корнеплоды - выше всяких похвал Полезное
Перцы довольны как слоны: 1 л под корень – и плоды крупнее, сочнее и слаще, созреют на неделю раньше

Опубликовано: 13 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Чем подкормить перцы, чтобы получить обильный урожай крупных и сочных плодов

Существует одно органическое удобрение, которое делает перцы крупнее и вкуснее, а урожай – обильнее. Также благодаря ему повышается всхожесть семян, корни становятся крепче, растения легче переносят стрессы и болезни и лучше усваивают питательные вещества из почвы.

Речь идет о гумате калия, в составе которого есть гуминовые и фульвовые кислоты и калий, обеспечивающий нормальное развитие растений. О том, как его использовать, рассказал автор Дзен-канала «Сделай сам».

Подкормка рассады

Через 2 недели после появления всходов или после пикировки подкормите рассаду гуматом калия. В 10 л воды размешайте 10 мл жидкого удобрения. Полейте раствором рассаду под корень, избегая листьев. Через 3 недели повторите подкормку.

Результат – крепкая и здоровая корневая система, обильная зеленая масса, но без вытянутых стеблей.

Обогащение грунта перед высадкой

Прежде чем пересаживать рассаду в открытый грунт, обогатите его гуматом калия. Добавьте в лунки при посадке сухой гумат в гранулах или обработайте их раствором из расчета 10 мл удобрения на 10 л воды – по 0,5 л готового раствора на лунку.

Результат – рыхлая и плодородная почва, плюс рассада приживется быстрее.

Корневая подкормка во время вегетации

Каждый месяц подкармливайте перцы гуматом калия, чередуя его с другими удобрениями. В 10 л воды размешивайте 20 мл жидкого гумата. На одно взрослое растение – 1 л корневой подкормки. Удобряйте перцы рано утром или вечером.

Результат – корни получат массу питательных веществ и быстро их усвоят.

Обработка по листу

Опрыскивание гуматом калия по листу восполняет нехватку питательных веществ, стимулирует цветение и образование плодов. Опрыскивайте перцы в пасмурную погоду или поздно вечером, иначе есть риск обжечь листья. В 10 л воды растворите 10 мл гумата калия. Интервал между обработками – 3 недели. Когда начнется массовое плодоношение, их прекращают.

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить облепиху в апреле и мае.

Автор:
Татьяна Идулбаева
