7 самых быстрорастущих цветов – сеем прямо сейчас – в июне сад утонет в ярких красках

Названы самые быстрорастущие цветы

Многие садоводы мечтают увидеть яркие краски на участке как можно раньше. Для этого не нужно ждать середины лета, поскольку в апреле можно посеять цветы, которые растут очень быстро.

Некоторые из них зацветают уже через 6 недель после посадки, в результате чего уже к июню ваш сад превратится в яркую клумбу, сообщает Homes Gardens.

Подсолнухи

Это классика летнего сада, и существуют не только желтые, но и красные, оранжевые и даже коричневые сорта. От всходов до цветения проходит примерно 8 недель. Семена следует заглублять на 1,5 см, а в холодном климате лучше проращивать дома в горшочках, затем высаживать в грунт. Для защиты от холода всходы можно накрывать обрезанной пластиковой бутылкой.

Циннии

Эти яркие цветы радуют с начала лета и до самой осени, цветение наступает через 10 недель. Главное правило - не тревожить их корни, поэтому сеять лучше сразу в торфяные или бумажные стаканчики, чтобы при пересадке не повредить корневую систему. Почва для прорастания должна быть теплой, не ниже +15 градусов.

Настурция

Это растение отпугивает вредителей от соседних овощей. Первые цветы появятся через 6–8 недель. Семена следует посеять на глубину 2,5 см, а чтобы ускорить процесс, их можно замочить в воде на несколько часов перед посадкой. Настурция неприхотлива и хорошо растет даже на бедной почве.

Бархатцы

Эти золотистые цветы являются настоящими "санитарами" сада. Семена прорастают уже через неделю. Их необходимо слегка присыпать землей, а для прорастания температура должна быть +21 градуса. Молодые ростки на улице часто привлекают слизней, поэтому грядки лучше сразу посыпать яичной скорлупой или гравием.

Гайлардия

Это растение с ромашковидными цветами красного, желтого или оранжевого цвета привлекает в сад бабочек и пчел. Зацветает через 6–8 недель. Семена засыпать землей не стоит, так как для прорастания им нужен свет. Их просто рассыпьте их по поверхности влажной почвы и слегка придавите в грунт.

Алиссум

Этот низкорослый цветок создает на клумбе сплошное цветочное "облако" с медовым ароматом. Полноценное цветение наступает через 9–12 недель. Семена очень мелкие, поэтому их сеют прямо на поверхность земли.

Космея

Этот цветок любят за то, что он долго стоит в срезанном виде и цветет без перерыва все лето. Цветение наступает через 10–12 недель. Семена заглубляют на 6 мм. Когда ростки вытянутся до 20 см, верхушку прищипывают, чтобы получить пышный куст.

Ранее "Городовой" рассказал, какой кухонный продукт повысит урожайность смородины в 5 раз.