До распускания почек - обязательно: какой кухонный продукт повысит урожайность смородины в 5 раз - всего 1 горсть под куст

Хотите, чтобы смородина каждый год радовала щедрым и крупным урожаем? Тогда не забывайте правильно удобрять кустарник в течение всего сезона. Весенняя подкормка особенно важна, считает агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Внесение удобрений поможет растению активно расти, укрепит его иммунитет и восполнит запасы питательных веществ в грунте.

Кухонный помощник

Отличную подкормку, по словам эксперта, можно найти на кухне. Обычная кофейная гуща станет незаменимым удобрением для смородины. Достаточно лишь собранную гущу немного подсушить и распределить ее тонким слоем под кустом. После этого рекомендуется слегла заделать сухое удобрение в почву с помощью граблей.

Многие знают, что кустарник любит слабокислую или нейтральную почву. Свежий кофе, конечно, кислый, но использованная гуща после заваривания становится нейтральной или даже слабокислой. Так что смело добавляйте ее в почву, не опасаясь перекислить. Более того, она может помочь скорректировать щелочной грунт, сделав его более подходящим для смородины.

Польза кофе для смородины

Кофейная гуща – настоящий кладезь полезных веществ. В ней много азота, который так необходим для формирования крепких побегов и пышной листвы. Хотя азота в гуще меньше, чем в навозе или минеральных удобрениях, он высвобождается постепенно, обеспечивая куст питанием продолжительное время.

"Кроме азота, гуща содержит калий, фосфор, магний и медь. Эти элементы играют важную роль в обильном цветении, формировании ягод, их сладости и общем здоровье растения. По сути, это натуральное, сбалансированное удобрение", - подчеркивает эксперт.

Важно понимать, что кофейная гуща не только питает. Она еще и преображает почву. Она делает глинистый грунт более рыхлым и воздушным, а в песчаном – помогает удерживать влагу. Это создает идеальные условия для развития корневой системы смородины.

