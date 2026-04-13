Сочный и мягкий стейк из индейки: ароматное мясо за 3 минуты – приемы и секреты признанных поваров
Сочный и мягкий стейк из индейки: ароматное мясо за 3 минуты – приемы и секреты признанных поваров

Опубликовано: 13 апреля 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить идеальный стейк из капризной индейки

Индейка – довольно капризное мясо, но именитые повара даже из него научились делать сочные и ароматные стейки. Главное – знать несколько хитростей и приемов приготовления. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • филе грудки индейки;
  • оливковое масло;
  • соль;
  • перец;
  • сухие или свежие травы – базилик, тимьян, розмарин;
  • лимонный сок;
  • сливочное масло.

Способ приготовления

Нарежьте мясо индейки на стейки толщиной 8-10 мм. Слегка отбейте каждый кусочек, чтобы мясо стало рыхловатым. На одну сторону мяса насыпьте соль, на другую – специи (сухие или свежие травы) и оставьте мариноваться на 5 минут. Слишком много специй и соли класть не нужно, иначе натуральный вкус деликатного мяса сойдет на нет.

Разогрейте сковороду, смажьте ее оливковым маслом и выложите стейки. С каждой стороны жарьте около 1,5 минуты – сперва на максимальном огне под крышкой, переверните, уменьшите огонь и готовьте столько же времени под крышкой.

На каждый стейк положите кусочек сливочного масла и заверните в фольгу, чтобы масло растаяло, а мясо дошло до идеального состояния. Затем сбрызните стейки лимонным соком.

Подавать стейки из индейки можно со свежими или обжаренными на гриле овощами, овощным салатом, картофелем или рисом. При подаче полейте стейки соком со сковороды.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить грузинский пирог кубдари.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
