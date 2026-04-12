В Грузии этот пирог готовят только так: плотный, сочный и с ароматной мясной начинкой – по заветам суровых Сванетийских пастухов

Кубдари – это не просто пирог с мясной начинкой. Родом он из сурового грузинского региона Сванетия: местные пастухи брали его с собой, поскольку и через несколько дней он сохранял свою сочность, свежесть и плотную структуру. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Для теста вам потребуются:
- мука – 500 г;
- дрожжи – 5 г;
- теплая вода – 250 мл;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 0,5 ч. л.;
- растительное масло.
Для начинки подготовьте такие продукты:
- говядина – 300 г;
- жирная свинина – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- горный тмин – 1 ч. л.;
- сушеные семена фенхеля – 0,5 ч. л.;
- черный перец – 0,5 ч. л.;
- сванская соль – 1 ч. л.;
- обычная соль – 0,5 ч. л.;
- острый красный перец.
Способ приготовления
Добавьте в емкость муку, разведите дрожжи в воде с сахаром и солью. Когда вода начнет пузыриться, влейте ее в муку и начинайте замешивать тесто – оно должно стать упругим и при этом не липнуть к рукам. Накройте емкость полотенцем и оставьте тесто на 1 час.
Мелко нарежьте лук, свинину и говядину тоже нарежьте ножом как можно мельче – не используйте мясорубку! В готовый фарш с луком добавьте сухой фенхель, красный и черный перец, сванскую соль и хорошо перемешайте. Оставьте ее на 15 минут.
Разделите тесто на 2 части и каждую из них раскатайте в лепешку, но не переусердствуйте – они должны быть толстыми. Возьмите одну лепешку и положите в ее центр половину мясной начинки. Сформируйте шар и подожмите края. Сверху оставьте небольшую щелочку, через которую будет выходить пар. То же самое проделайте и со второй частью теста – у вас будет 2 пирога.
Заранее поставьте духовку разогреваться до 200 °C. Застелите противень пергаментом и выложите оба пирога. Сверху смажьте их сливочным маслом. Отправьте в духовку на 25 минут.
