«Лихие» не вернутся? Набиуллина: Банк России делает всё, чтобы экономика страны не откатилась в 90‑е

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе рассказала, что основные действия по регулированию финансовой сферы направлены на предотвращение сценариев, которые уже наблюдались в стране в 1990-е годы.
Набиуллина заявила:
«Хотя большинству сидящих в здании эта ситуация знакома не понаслышке, в 90-е годы мы хлебнули ее по полной программе. И вы прекрасно помните, что было с экономическим ростом, с инвестициями, и было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование».
Руководитель Центробанка отдельно подчеркнула, что современные меры денежно-кредитной политики выбираются с учётом этого опыта для недопущения возвращения к ситуации 90-х годов.
Ранее в Совете Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что руководство банка России не планирует пересматривать установленный ориентир по инфляционному показателю.