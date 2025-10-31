Городовой / Город / «Лихие» не вернутся? Набиуллина: Банк России делает всё, чтобы экономика страны не откатилась в 90‑е
«Лихие» не вернутся? Набиуллина: Банк России делает всё, чтобы экономика страны не откатилась в 90‑е

Опубликовано: 31 октября 2025 11:15
Она охарактеризовала данный этап как время полной колонизации экономической сферы.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе рассказала, что основные действия по регулированию финансовой сферы направлены на предотвращение сценариев, которые уже наблюдались в стране в 1990-е годы.

Набиуллина заявила:

«Хотя большинству сидящих в здании эта ситуация знакома не понаслышке, в 90-е годы мы хлебнули ее по полной программе. И вы прекрасно помните, что было с экономическим ростом, с инвестициями, и было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование».

Руководитель Центробанка отдельно подчеркнула, что современные меры денежно-кредитной политики выбираются с учётом этого опыта для недопущения возвращения к ситуации 90-х годов.

Ранее в Совете Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что руководство банка России не планирует пересматривать установленный ориентир по инфляционному показателю.

Юлия Аликова
Город
