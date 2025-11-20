Чужая еда на витрине: маркетплейсам разрешат продавать продукты без выкупа у поставщиков

В Министерстве промышленности и торговли рассматривают возможность разрешить онлайн-площадкам реализовывать продукты питания без обязательного выкупа у поставщиков заранее.
Об этом сообщил Сергей Лобанов, заместитель руководителя департамента, курирующего внутреннюю торговлю, передает Рен-ТВ.
На сегодняшний день торговым сетям запрещено заключать посреднические соглашения, они обязаны приобретать товары у производителей полностью для дальнейшей реализации.
По словам Лобанова, министерство предлагает отменить этот запрет для электронной торговли, что позволит использовать посреднические схемы на маркетплейсах.
Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов выразил мнение, что нововведение может уравнять условия между крупными сетями и онлайн-площадками.
Однако он отметил, что принятие такой меры может привести к размытости зоны ответственности и усложнит для граждан процесс защиты своих интересов.
Павлов также подчеркнул, что это способно повлиять на качество товаров.
Ранее руководитель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что при покупке через маркетплейсы сумма оплаты не должна зависеть от способа расчёта.