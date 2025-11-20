Городовой / Город / Чужая еда на витрине: маркетплейсам разрешат продавать продукты без выкупа у поставщиков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цвет клейма решает все: какая надпись на дне тарелки стоит миллионы Общество
Пенсионер с состоянием: в Петербурге поймали мошенника, лишившего пожилого человека 50 миллионов рублей Город
Бьют 300 лет без электричества: как устроено водное чудо Петергофа Город
От «Ем» до «Балтийца»: как метро Петербурга трансформировалось за последнее десятилетие Город
Не сдал — получай рабочую специальность: Госдума открыла путь к профобразованию для девятиклассников, проваливших экзамены Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Чужая еда на витрине: маркетплейсам разрешат продавать продукты без выкупа у поставщиков

Опубликовано: 20 ноября 2025 04:29
Чужая еда на витрине: маркетплейсам разрешат продавать продукты без выкупа у поставщиков
Чужая еда на витрине: маркетплейсам разрешат продавать продукты без выкупа у поставщиков
Городовой ру

Сейчас на торговые сети распространяется запрет на заключение посреднических договоров.

В Министерстве промышленности и торговли рассматривают возможность разрешить онлайн-площадкам реализовывать продукты питания без обязательного выкупа у поставщиков заранее.

Об этом сообщил Сергей Лобанов, заместитель руководителя департамента, курирующего внутреннюю торговлю, передает Рен-ТВ.

На сегодняшний день торговым сетям запрещено заключать посреднические соглашения, они обязаны приобретать товары у производителей полностью для дальнейшей реализации.

По словам Лобанова, министерство предлагает отменить этот запрет для электронной торговли, что позволит использовать посреднические схемы на маркетплейсах.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов выразил мнение, что нововведение может уравнять условия между крупными сетями и онлайн-площадками.

Однако он отметил, что принятие такой меры может привести к размытости зоны ответственности и усложнит для граждан процесс защиты своих интересов.

Павлов также подчеркнул, что это способно повлиять на качество товаров.

Ранее руководитель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что при покупке через маркетплейсы сумма оплаты не должна зависеть от способа расчёта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью