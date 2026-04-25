ЦБ снизил ключевую ставку, но радоваться рано: Эльвира Набиуллина сделала намек правительству о тратах

24 апреля 2026 года Центробанк снова понизил ключевую ставку. На этот раз — на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
Снижение уже третье подряд в этом году. Казалось бы, праздник. Но на этот раз Эльвира Набиуллина была очень серьезной. Она прямо сказала: дальше будем действовать осторожнее и взвешеннее. Прогноз средней ставки на 2026 год повышен до 14,0-14,5%. То есть резкого падения до 10% ждать не стоит.
Почему ЦБ закрутил гайки
Главная причина — цены не хотят тормозить. Годовая инфляция на 20 апреля составила 5,7%. А текущие темпы роста цен в первом квартале разогнались до 8,7% с поправкой на сезонность. Базовая инфляция подскочила с 5 до 6,3%.
В ЦБ говорят, что виноваты разовые факторы: повышение НДС, индексация тарифов и ближневосточный конфликт, который подогнал цены на бензин и услуги. Устойчивая инфляция (очищенная от этого) держится в пределах 4-5% и должна вернуться к 4% во второй половине года.
Но есть проблема. Люди и бизнес продолжают ждать роста цен. А значит, закладывают этот страх в зарплаты и цены уже сейчас. Инфляционные ожидания остаются повышенными — это ключевой риск.
Экономика замедляется, но ЦБ смотрит оптимистичнее других
В первом квартале экономическая активность упала. Набиуллина назвала три причины: адаптация к налоговым изменениям, календарь (на три рабочих дня меньше, чем год назад) и аномальные морозы со снегопадами.
Во втором квартале календарь сработает в плюс, но это будет просто технический отскок, а не настоящее восстановление.
Прогноз роста ВВП на 2026 год ЦБ сохранил в диапазоне 0,5–1,5%. Для сравнения: в 2025 году рост был 1,0%.
Рынок труда остывает, но работу найти все еще можно
Доля предприятий, которые жалуются на нехватку кадров, сокращается. Бизнес начинает пересматривать планы по найму и росту зарплат. Отдельные компании уже начали высвобождать персонал.
При этом безработица осталась на историческом минимуме — 2,1% в феврале. Если человека увольняют, он в большинстве случаев находит новую работу. Однако конкуренция за рабочие места выросла почти вдвое. Так что спокойно сидеть на месте уже не выйдет.
Нефть подорожала, и это проблема
В феврале, когда ЦБ первый раз снизил ставку, российская нефть Urals стоила 44-45 долларов за баррель. Сейчас она подскочила до 93-107 долларов. Казалось бы, радоваться. Но ЦБ смотрит дальше.
Высокие цены на нефть создают у правительства соблазн больше тратить. А бюджетные расходы — это прямой путь к разгону инфляции. Эльвира Набиуллина предупредила прямо: чем больше бюджетный импульс, тем выше должна быть ключевая ставка.
Что это значит для Петербурга
- Жителям Северной столицы готовиться к дешевым кредитам пока не стоит. Ставка 14,5% — это все еще очень много. Ипотека останется малодоступной для большинства семей. Тем, кто планировал рефинансировать старые кредиты, лучше не тянуть.
- Для петербургского бизнеса — особенно малого и среднего, не связанного с госзаказом, — ситуация тоже непростая. Кредиты остаются дорогими, а экономика в лучшем случае топчется на месте. Выживать придется за счет своей эффективности, а не дешевых заемных денег.
- Хорошая новость только для тех, у кого есть сбережения. Ставки по вкладам снижаются вслед за ключевой, но все еще остаются привлекательными. И если верить ЦБ, период высоких ставок продлится как минимум до 2027 года. Так что можно спокойно открывать депозит — деньги не обесценятся инфляцией.