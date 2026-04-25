ЦБ снизил ключевую ставку, но радоваться рано: Эльвира Набиуллина сделала намек правительству о тратах

Почему ключевая ставка снова снизилась и чего ждать от этого.

24 апреля 2026 года Центробанк снова понизил ключевую ставку. На этот раз — на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.

Снижение уже третье подряд в этом году. Казалось бы, праздник. Но на этот раз Эльвира Набиуллина была очень серьезной. Она прямо сказала: дальше будем действовать осторожнее и взвешеннее. Прогноз средней ставки на 2026 год повышен до 14,0-14,5%. То есть резкого падения до 10% ждать не стоит.

Почему ЦБ закрутил гайки

Главная причина — цены не хотят тормозить. Годовая инфляция на 20 апреля составила 5,7%. А текущие темпы роста цен в первом квартале разогнались до 8,7% с поправкой на сезонность. Базовая инфляция подскочила с 5 до 6,3%.

В ЦБ говорят, что виноваты разовые факторы: повышение НДС, индексация тарифов и ближневосточный конфликт, который подогнал цены на бензин и услуги. Устойчивая инфляция (очищенная от этого) держится в пределах 4-5% и должна вернуться к 4% во второй половине года.

Но есть проблема. Люди и бизнес продолжают ждать роста цен. А значит, закладывают этот страх в зарплаты и цены уже сейчас. Инфляционные ожидания остаются повышенными — это ключевой риск.

Экономика замедляется, но ЦБ смотрит оптимистичнее других

В первом квартале экономическая активность упала. Набиуллина назвала три причины: адаптация к налоговым изменениям, календарь (на три рабочих дня меньше, чем год назад) и аномальные морозы со снегопадами.

Во втором квартале календарь сработает в плюс, но это будет просто технический отскок, а не настоящее восстановление.

Прогноз роста ВВП на 2026 год ЦБ сохранил в диапазоне 0,5–1,5%. Для сравнения: в 2025 году рост был 1,0%.

Рынок труда остывает, но работу найти все еще можно

Доля предприятий, которые жалуются на нехватку кадров, сокращается. Бизнес начинает пересматривать планы по найму и росту зарплат. Отдельные компании уже начали высвобождать персонал.

При этом безработица осталась на историческом минимуме — 2,1% в феврале. Если человека увольняют, он в большинстве случаев находит новую работу. Однако конкуренция за рабочие места выросла почти вдвое. Так что спокойно сидеть на месте уже не выйдет.

Нефть подорожала, и это проблема

В феврале, когда ЦБ первый раз снизил ставку, российская нефть Urals стоила 44-45 долларов за баррель. Сейчас она подскочила до 93-107 долларов. Казалось бы, радоваться. Но ЦБ смотрит дальше.

Высокие цены на нефть создают у правительства соблазн больше тратить. А бюджетные расходы — это прямой путь к разгону инфляции. Эльвира Набиуллина предупредила прямо: чем больше бюджетный импульс, тем выше должна быть ключевая ставка.

