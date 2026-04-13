Для герани в апреле - важнее воздуха: 2 компонента в воду - и цветение продлится вечность, бутоны размером с ладонь
Для герани в апреле - важнее воздуха: 2 компонента в воду - и цветение продлится вечность, бутоны размером с ладонь

Опубликовано: 13 апреля 2026 22:45
 Проверено редакцией
Чем подкормить герань весной для пышного цветения

Для пышного цветения герани потребуются подкормки, так как почва в горшке быстро становится бедной. Важно подобрать то удобрение, которое будет не только эффективным, но и безопасным.

Автор канала «Все о комнатных и садовых растениях» советует обратить внимание на народную подкормку, которая готовится всего из трех компонентов. Вам понадобится:

  • вода – 1 литр;
  • молоко – 100 мл;
  • кофейный жмых – 1 столовая ложка.

В теплую воду добавьте кофейный жмых, который остался после приготовления напитка. Размешайте и оставьте в таком виде на 2 часа. Влейте в настой молоко, после чего можно сразу приступать к подкормке.

Как использовать подкормку

Вносить удобрение необходимо только под корень, стараясь не задевать листья и побеги. Осуществляйте полив всего 1 раз в месяц, иначе возникнет переизбыток питательных веществ.

Чем полезна подкормка

«Молоко содержит достаточное количество кальция, фосфора, магния и калия. Кофейный жмых является источником азота, при этом он подкисляет грунт, делает его более рыхлым. Герань начинает не только активно наращивать зеленую массу, но и цвести», - сообщает источник.

Советы:

«Герань не любит переувлажнения грунта. Поэтому, прежде чем поливать ее, необходимо дождаться подсыхания верхнего слоя субстрата».

«Растению необходимо хорошо освещенное место. При недостатке света цветение может не наступить. Однако от прямых солнечных лучей цветок следует защитить».

Ранее портал «Городовой» рассказал, зачем подкармливать герань водой из аквариума.

Автор:
Полина Аксенова
