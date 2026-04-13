Что такое ланиты: вопрос из ЕГЭ, на котором валятся 70% выпускников – не все так очевидно

Выберите верный вариант ответа, чтобы проверить себя

Вы когда-нибудь задумывались, насколько глубоки ваши познания в родном языке? Нет, не то, как вы пишете «тся» и «ться». Речь о настоящем сокровище — устаревших словах, которые сыплются из русской классики, как монеты из ржавого сундука. Часто подобные задания встречаются на ЕГЭ, и современные одиннадцатиклассники валятся на них.

Готовы проверить себя? Не листая интернет и не подглядывая в ответы. Вопрос будет всего один.

Экзамен для смелых

Перед вами слово, от которого веет пылью старых библиотек и шелестом юбок дворянок. Внимание: что же такое «ланиты»?

Варианты:

а) щеки;

б) плечи;

в) губы;

г) колени.

Кажется, что просто? Спешить не будем.

Правильный ответ

Как бы ни хотелось выбрать «плечи», правильный ответ скрывается под буквой «а» — щеки. Да-да. Те самые мягкие части лица, которые краснеют от смущения или холода. В старину их называли именно так.

Сегодня «ланиты» прочно поселились в разряде архаизмов — то есть слов, которые вышли из активного употребления. Но если вы откроете томик Пушкина или Тургенева, они встретятся вам на каждом шагу.

Если вы ответили верно — снимите шляпу. Вы не просто грамотный человек, вы штучный экземпляр. Тот, кто не путает ланиты с конечностями и не морщит лоб при слове «чело». Если ошиблись — не беда. Зато теперь вы знаете ровно на один красивый архаизм больше. И в следующий раз, увидев в книге «розовые ланиты», не подумаете про тазобедренный сустав.