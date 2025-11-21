Главный аншлаг — у входа: петербургские театры и музеи застряли в огромных очередях

Новости по теме

Модный приговор в Эрмитаже: блогера не пустили в петербургский музей из-за платья

Перейти

Наследие эпохи, где ценили фундаментальность: почему петербургские сталинки все еще в цене

Перейти

Томатный сок по цене минералки: «Красная цена» из «Пятёрочки» за 50 рублей — провели тест, стоит ли пить

Перейти

Масштаб Эрмитажа: сколько залов в самом большом музее Петербурга

Перейти

Билеты в театры и музеи Петербурга: как купить дешевле и без очередей

Перейти