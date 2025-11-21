Главный аншлаг — у входа: петербургские театры и музеи застряли в огромных очередях

В последние недели в Петербурге усилились очереди перед музеями и театрами. Эта ситуация складывается на фоне большого интереса со стороны как приезжих, так и местных жителей, несмотря на повышение стоимости билетов и неблагоприятные погодные условия, сообщает «Деловой Петербург».
Ключевой причиной называют заметный рост туристического потока из других городов России, особенно из Москвы. Поскольку ограничены возможности для зарубежных поездок, всё больше москвичей предпочитают провести отпуск в Санкт-Петербурге.
Многие культурные площадки адаптируют свою деятельность под новых посетителей, выстраивая выставочные планы и определяя репертуар в пользу известных художников и популярных тем.
Среди дополнительных причин специалисты называют стремление отвлечься от стрессов повседневной жизни, значительный вклад блогеров, а также распространение информации о событиях в социальных сетях.
На ситуацию влияет и ограниченность площадей некоторых учреждений, которые не в состоянии принять большое количество людей одновременно. Это влечёт за собой дополнительные неудобства для желающих попасть на наиболее популярные выставки и спектакли.
В ответ на увеличивающийся наплыв посетителей музеи и театры корректируют ценовую политику, постепенно превращаясь в престижные центры досуга.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря подорожает вход в Эрмитаж.