Балтика зовет: Санкт-Петербург и окрестности — маршрут для новичков, которые ценят необычное

Идеальный маршрут для тех, кто решил провести выходные в Северной столице.

Скоро время зимних каникул, а значит время планировать путешествие. Если выбор пал на Балтику, почему бы не расширить географию своих впечатлений? Санкт-Петербург — идеальное место для исследования этой загадочной части света.

Здесь, куда ни повернись, — всё дышит историей и культурой.

Васильевский остров: ароматы специй и морские виды

Размещение на Васильевском острове может оказаться очень удачным решением. Рядом — уютная пешеходная аллея с магазинами, кофейнями и ресторанчиками, создающая атмосферу уюта, а также потрясающие набережные.

Здесь можно увидеть знаменитых сфинксов и насладиться видами на Неву. Популярнейшее место — стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами, откуда открывается великолепный вид на Петропавловскую крепость.

Музеев на острове много. Есть самые необычные. Например, музей специй, расположенный на Большом проспекте В.О., 6 или музей-аптека доктора Пеля на 7-й линии В.О., 16-18.

В обоих случаях взрослый билет с экскурсией стоит 600 рублей.

Петроградка: дворцы-колодцы и героическая кинохроника

Петроградская сторона манит своими архитектурными особенностями. Например, можно пойти на экскурсию «Лабиринты Петроградки: дворцы-колодцы и доходные дома» стоимостью в районе тысячи рублей с человека.

В Доме трёх Бенуа (Каменноостровский, 26-28) посетители могут заглянуть в музей Кирова, чтобы увидеть быт советского руководителя.

Сильнейшее впечатление произведет интерактивный музей «Пропавшие в кинохронике». Это полное погружение в героическую атмосферу Великой Отечественной войны. Входной билет с аудиогидом стоит 550 рублей.

Театры Петербурга: от Боярского до «Дон Кихота»

Посещение театра им. Ленсовета, где служат Михаил Боярский, Анна Ковальчук, Михаило Пореченков и другие станет одним из ярких моментов.

Также можно насладиться роскошным Михайловским театром, где дают балет «Дон Кихот», «Собор Парижской Богоматери», «Спящую красавицу» и многое другое.

Петергоф

Петергоф летом прекрасен, можно полюбоваться его волшебными каскадами. Но и зимой там есть что посмотреть.

Посещение дворца «Монплезир» и прогулка до Финского залива оставят незабываемые впечатления.

Выборг: Скандинавия в России

А как вам идея побывать в Скандинавии, не выезжая за пределы России? Всего час езды от Питера — и можно оказаться в Выборге. Этот город, в разное время бывший шведским, финским и российским, оставил заметный отпечаток на своем архитектурном облике.

Прогулка по улочкам старого центра принесет истинное удовольствие.

Вишенкой на торте станет Выборгский замок, построенный шведами ещё в VIII веке. Также рекомендуется парк Монрепо с неповторимыми природными и рукотворными ландшафтами.