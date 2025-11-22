Скидки чужими деньгами: банки предложили запретить маркетплейсам доплачивать ради низких цен

Руководители ведущих банков страны направили обращение председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. В письме содержится предложение установить запрет для маркетплейсов на вложение средств в искусственное снижение стоимости товаров, сообщает ТАСС.

Акцент делается на необходимости ограничить не только прямые скидки и рекламные акции, но и различные формы косвенного финансирования, такие как бонусные программы и возвраты.

В документе также отмечается возможность введения исключений. Допускается разрешить подобные инвестиции лишь по отношению к товарам собственной марки маркетплейса или к продукции, имеющей особую социальную значимость.

При этом подчеркивается, что любые скидки, специальные предложения или привилегии не должны зависеть от выбранного способа оплаты и кредитной организации-эмитента.

В письме приводится следующий аргумент: мировой опыт подтверждает необходимость борьбы с недобросовестными действиями на рынке.

В качестве примера упоминаются правила ЕС, которые ограничивают возможность крупных онлайн-платформ осуществлять субсидирование и манипулировать ценами.

Банки считают, что подобные меры не приведут к увеличению цен для потребителей.

В то же время, председатель Общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов обратил внимание на возможные последствия отмены скидок на маркетплейсах.

По его словам, цены на товары могут увеличиться на 15–20%. Эта точка зрения указывает на возможные риски для покупателей.

Ранее сообщалось, что маркетплейсам планируют разрешить торговлю продуктами питания без обязательного выкупа у поставщиков.