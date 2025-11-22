Городовой / Город / Каникулы под пальмами: петербургских школьников в 2026 отправят в летний лагерь на Кубе
Каникулы под пальмами: петербургских школьников в 2026 отправят в летний лагерь на Кубе

Опубликовано: 22 ноября 2025 00:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Лагерь «Чудеса детства» был открыт в 1960-х годах вскоре после революции на Кубе.

Александр Беглов побывал в детском лагере под названием «Чудеса детства» в курортном городе Варадеро на Кубе. Во время визита обсуждалась возможность организации отдыха для детей из Санкт-Петербурга, которых пригласил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Губернатор отметил, что лагерь во многом напоминает знаменитый российский лагерь, а петербургские школьники смогут получить там лучшие условия, сообщили в Смольном

«Лагерь „Чудеса детства“ — это своего рода кубинский „Артек“, с ним у многих связаны самые светлые и яркие воспоминания детства.
Мы благодарны нашим кубинским друзьям, которые относятся к нашим детям как к своим и предлагают юным петербуржцам самое лучшее», — сообщил Александр Беглов.

Беглов также подчеркнул, что пребывание на известном морском побережье может подарить ребятам из города на Неве незабываемые эмоции.

Детский оздоровительный лагерь «Чудеса детства» основан в 1960-х годах, вскоре после событий Кубинской революции. За прошедшие десятилетия лагерь принял тысячи детей и приобрёл большую известность.

В Санкт-Петербурге, согласно последним данным, представители 17 различных категорий детей имеют возможность провести летние каникулы в лагерях бесплатно. Такой отдых традиционно пользуется высокой популярностью среди семей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
