Каникулы под пальмами: петербургских школьников в 2026 отправят в летний лагерь на Кубе

Александр Беглов побывал в детском лагере под названием «Чудеса детства» в курортном городе Варадеро на Кубе. Во время визита обсуждалась возможность организации отдыха для детей из Санкт-Петербурга, которых пригласил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
Губернатор отметил, что лагерь во многом напоминает знаменитый российский лагерь, а петербургские школьники смогут получить там лучшие условия, сообщили в Смольном
«Лагерь „Чудеса детства“ — это своего рода кубинский „Артек“, с ним у многих связаны самые светлые и яркие воспоминания детства.
Мы благодарны нашим кубинским друзьям, которые относятся к нашим детям как к своим и предлагают юным петербуржцам самое лучшее», — сообщил Александр Беглов.
Беглов также подчеркнул, что пребывание на известном морском побережье может подарить ребятам из города на Неве незабываемые эмоции.
Детский оздоровительный лагерь «Чудеса детства» основан в 1960-х годах, вскоре после событий Кубинской революции. За прошедшие десятилетия лагерь принял тысячи детей и приобрёл большую известность.
В Санкт-Петербурге, согласно последним данным, представители 17 различных категорий детей имеют возможность провести летние каникулы в лагерях бесплатно. Такой отдых традиционно пользуется высокой популярностью среди семей.