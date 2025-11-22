Каникулы под пальмами: петербургских школьников в 2026 отправят в летний лагерь на Кубе

Новости по теме

Куба или Пхукет: где зимой 2026 года отдых будет вкуснее, теплее и выгоднее

Перейти

Тяжелобольные дети, атмосфера уныния: что было «Артеком» до того, как он стал лагерем №1 в России

Перейти

До появления лагерей: куда раньше вывозили летом детей из Петербурга?

Перейти

50% на отдых детям: кто заплатит за семейные каникулы

Перейти

Дореволюционный пионерлагерь: чем отличался летний отдых детей из бедных семей в царском Петербурге

Перейти