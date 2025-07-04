Возрастные границы по-новому: почему в России хотят запретить алкоголь до 21 года и разрешить браки с 16 лет

В России вновь заговорили о повышении возраста, с которого можно покупать алкоголь. Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект, который предлагает запретить продажу любых алкогольных напитков гражданам младше 21 года.

Сейчас алкоголь разрешено покупать с 18 лет, но инициатива направлена на то, чтобы защитить здоровье молодежи и снизить негативные последствия алкоголя в обществе, пишет ТАСС.

Почему именно 21 год?

Исследования, на которые ссылается Минздрав, показывают, что мозг человека окончательно формируется примерно к этому возрасту.

Употребление алкоголя до 21 года может повредить развитие важных отделов мозга и привести к ухудшению когнитивных функций — памяти, внимания, способности к обучению и принятию решений.

Семейные ценности

Кроме медицинских аргументов, в законопроекте подчеркивается и социальный аспект. Алкоголь негативно влияет не только на физическое здоровье, но и мешает развитию личности и семейных отношений.

Повышение возраста покупки алкоголя должно помочь снизить уровень алкоголизации молодежи, укрепить традиционные семейные ценности и улучшить социальную атмосферу в целом.

Инициатива не нова

Стоит отметить, что попытки повысить возрастной порог в России предпринимались и раньше. Минздрав в 2019 и 2021 годах уже предлагал ограничить продажу крепкого алкоголя для лиц младше 21 года, но эти инициативы не были приняты.

Однако не все поддерживают эту идею. Министерства финансов и экономического развития считают, что такой запрет может оказаться неэффективным и привести к росту нелегального оборота алкоголя.

Алкоголь нельзя, а жениться можно

Между тем, сейчас активно обсуждается предложение разрешить вступать в брак с 16 лет без специальных разрешений.

Депутаты Брянской областной думы выступили с инициативой изменить закон, чтобы молодые люди могли официально жениться и выходить замуж уже с 16 лет на общих основаниях, а не только в исключительных случаях.

Авторы инициативы объясняют это желанием помочь молодым парам, особенно которые ждут детей, при получении социальных выплат и льгот.

По их мнению, такие изменения поддержат традиционные семейные ценности и могут положительно повлиять на демографическую ситуацию в стране.

Сейчас в России брачный возраст установлен на уровне 18 лет, как и разрешение на покупку алкоголя.

Однако при беременности или рождения ребенка — органы местного самоуправления могут разрешить заключить брак с 16 лет.

Получается, что на фоне обсуждения повышения возраста продажи алкоголя до 21 года в России параллельно идут разговоры о том, чтобы разрешить официально создавать семьи с 16 лет.

Эти две инициативы отражают сложные и противоречивые вопросы, связанные с молодежью. Эта тема продолжит обсуждаться, и многое будет зависеть от того, как законопроект о запрете покупки алкоголя пройдет через парламент и какие поправки в него внесут.