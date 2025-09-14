Городовой / Общество / Тот случай, когда не спится даже на работе: эти советы по «гигиене сна» только усугубляют бессонницу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Тот случай, когда не спится даже на работе: эти советы по «гигиене сна» только усугубляют бессонницу

Опубликовано: 14 сентября 2025 12:02
бессонница
Тот случай, когда не спится даже на работе: эти советы по «гигиене сна» только усугубляют бессонницу
Фото: Городовой.ру

Не слушайте коучей, доверьтесь сомнологам.

Популярные рекомендации для улучшения сна могут обернуться обратным эффектом для людей, страдающих бессонницей. В беседе с МК сомнолог объяснил, почему некоторые привычные методы на самом деле только усиливают тревогу и мешают отдыхать.

Ранний отход ко сну — ловушка для мозга

Одним из самых вредных советов для людей с бессонницей специалисты называют попытки ложиться раньше или дольше валяться в кровати по утрам, чтобы «наверстать упущенное».

Чем больше времени человек проводит в постели без сна, тем сильнее формируется связь кровати с разочарованием и тревогой, а не с отдыхом.

Эксперты рекомендуют ограничивать время сна: ложиться немного позже, но просыпаться всегда в одно и то же время. Это помогает вернуть мозгу ассоциацию «кровать = сон».

Миф про полный отказ от экранов

Совет откладывать телефон за час до сна может работать не для всех. Исследования показывают: часто люди тянутся к гаджетам не потому, что экраны мешают уснуть, а потому что уже не могут заснуть.

Сомнологи советуют использовать гаджеты стратегически:

  • активировать ночной режим,
  • выбирать спокойный контент,
  • избегать бесконечной прокрутки ленты.

Тихий подкаст или документальный фильм могут помочь отвлечь мозг и расслабиться.

Кофеин не всегда враг

Отказ от кофеина после обеда — популярная рекомендация, но всё индивидуально. У некоторых людей утренний кофе помогает быстрее включиться в ритм дня и, наоборот, стабилизирует график сна.

Если есть чувствительность к кофеину, лучше ограничить его во второй половине дня, но полный отказ не обязателен.

Погоня за «идеальным сном» усиливает бессонницу

Рынок «гигиены сна» сегодня оценивается в 541 млрд долларов: трекеры, матрасы, спреи и подушки обещают «правильный сон». Но именно зацикленность на качестве отдыха часто приводит к обратному результату — развивается ортосомния, тревожное состояние из-за невозможности «выспаться как надо».

Сон — это автономная функция, как пищеварение или сердцебиение. Мы можем влиять на него привычками, но не можем заставить себя уснуть по щелчку.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».