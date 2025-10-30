Пруды, созданные снарядами: парк в Петербурге, где тишина скрывает следы войны

На первый взгляд это обычный зелёный уголок академического квартала: аллеи, пруды, тишина и старые деревья. Но за спокойным видом парка Лесотехнической академии скрывается долгая история
Начало, связанное с Царским Селом
Когда-то на этом месте стояла образцовая сельскохозяйственная ферма англичанина Александра Девидсона. Хозяин разорился, землю выкупило государство, и в 1811 году сюда перевели Лесной институт из Царского Села. Так вокруг учебных корпусов появился парк — живой полигон для будущих лесоводов.
Тишина с отголосками войны
В середине XX века тишина здесь сменилась гулом. В 1943 году на территории парка построили командный пункт «Нева». Пруды, что сегодня кажутся естественными, появились в воронках от снарядов.
Природа быстро зарастила шрамы — но если знать, куда смотреть, память войны в этих местах всё ещё видна.
Академический сад
Сейчас парк — часть ботанического сада Лесотехнического университета, охраняемая природная территория федерального значения. Здесь растут десятки редких пород — от сибирских лиственниц до старых дубов, переживших век войны и тишины.
Летом парк похож на зелёный лабиринт, а осенью превращается в энциклопедию оттенков.