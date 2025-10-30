Городовой / Город / Петербург «переобулся»: продажи нешипованных колес выросли почти на 50%
Петербург «переобулся»: продажи нешипованных колес выросли почти на 50%

Опубликовано: 30 октября 2025 23:15
Городовой ру

Водители Северной столицы все чаще выбирают колеса на «липучках».

В Санкт-Петербурге за последний год продажи новых зимних нешипованных шин возросли почти вдвое, при этом темпы прироста превысили показатели реализации шипованных покрышек, сообщает Neva.Today.

Наиболее заметное увеличение зафиксировано у продукции бренда Continental — здесь объём продаж вырос в 2,5 раза.

Однако по общему объёму реализованных шин среди всех марок в обоих сегментах лидирующие позиции сохраняет компания Pirelli.

В сентябре нынешнего года спрос на фрикционные шины увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а шипованные шины сохранили прежний уровень продаж.

Эксперты отмечают, что изменение предпочтений связано с мягкой зимой в последние годы: снег и морозы не такие частые гости в городах, что позволяет автовладельцам чаще выбирать тихие нешипованные покрышки.

Дополнительным фактором служит рост числа автомобилей с полным приводом — владельцы таких машин подчёркивают лучшую управляемость на «липучках».

Все эти обстоятельства способствуют росту популярности нешипованных моделей.

Ранее сообщалось, что за двенадцать месяцев стоимость услуг по замене шин в Петербурге поднялась на 13,9%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
