Петербург «переобулся»: продажи нешипованных колес выросли почти на 50%

В Санкт-Петербурге за последний год продажи новых зимних нешипованных шин возросли почти вдвое, при этом темпы прироста превысили показатели реализации шипованных покрышек, сообщает Neva.Today.
Наиболее заметное увеличение зафиксировано у продукции бренда Continental — здесь объём продаж вырос в 2,5 раза.
Однако по общему объёму реализованных шин среди всех марок в обоих сегментах лидирующие позиции сохраняет компания Pirelli.
В сентябре нынешнего года спрос на фрикционные шины увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а шипованные шины сохранили прежний уровень продаж.
Эксперты отмечают, что изменение предпочтений связано с мягкой зимой в последние годы: снег и морозы не такие частые гости в городах, что позволяет автовладельцам чаще выбирать тихие нешипованные покрышки.
Дополнительным фактором служит рост числа автомобилей с полным приводом — владельцы таких машин подчёркивают лучшую управляемость на «липучках».
Все эти обстоятельства способствуют росту популярности нешипованных моделей.
Ранее сообщалось, что за двенадцать месяцев стоимость услуг по замене шин в Петербурге поднялась на 13,9%.