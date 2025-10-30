Почему вход в Эрмитаж превратился в пробку: технический сбой вызвал гигантскую очередь

На входе в основной комплекс Эрмитажа произошли технические сбои, из-за чего процесс проверки посетителей замедлился. В телеграм-канале учреждения сообщили, что причиной столпотворения стали технические трудности.
Представители музея подчеркнули, что посетителям, опоздавшим из-за ситуации, достаточно обратиться к сотрудникам для доступа по купленному билету.
— Не волнуйтесь, если вы опоздали на свой сеанс. Чтобы пройти в музей по своему билету, пожалуйста, обратитесь к администраторам. Приносим извинения за временные неудобства!
— уточнили в музее.
Ранее стало известно, что очередь желающих попасть в Эрмитаж достигала Александровской колонны. Наплыв посетителей в эти дни оказался особенно заметным.
Дело в том, что в четверг в Эрмитаже бесплатный вход для некоторых категорий граждан.