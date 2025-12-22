1730 за килограмм: что скрывается в «люксовой» колбасе из «Магнита»

В мире, где цена часто преподносится как синоним качества, эксперимент по сравнению самого дешёвого и самого дорогого мясного изделия становится настоящим расследованием.

Один россиянин поставил перед собой задачу: выяснить, оправдана ли колоссальная разница в стоимости между бюджетной колбасой «Красная цена» (91 рубль за килограмм) и её элитным аналогом. Выбор пал на сырокопчёную колбасу «Черкизово».

Встреча с элитным продуктом: инфляция и загадка этикетки

Самой дорогой варёной колбасой на прилавке «Магнита» оказалось изделие стоимостью до 600 рублей за килограмм, что оказалось недостаточно “люксовым” для задуманного сравнения. Выбор сместился в сторону сырокопчёного продукта.

Цена внушительная: 519 рублей за небольшой 300-граммовый батон, что в пересчёте на килограмм даёт ошеломляющие 1730 рублей.

Любопытный факт: согласно отзывам из интернета, ещё в 2019 году этот продукт весил 350 грамм и стоил вдвое дешевле по килограмму.

“Инфляция налицо — цена выросла более чем вдвое”, — отмечает исследователь.

Многие потребители считают, что лучше есть меньше, но качественнее — эксперимент должен был это проверить.

Что внутри: разбор состава без ГОСТа

На упаковке продукта красуются заявления: «Нет ГМО», «Нет гормонов», «Собственное мясо». Однако испытатель обратил внимание на отсутствие важнейших стандартов.

На этикетке нет ни ГОСТа, ни ТУ, ни даже категории (А, Б и так далее), которая указывает на процентное содержание мышечной ткани.

Ингредиентный список оказался любопытным: свинина и свиной шпик составляют основу, но далее следуют добавки, вызывающие вопросы.

В составе обнаружены: виноградный сахар, мускатный цвет (мацис), стартовые культуры (необходимые бактерии и дрожжи для созревания) и пищевые волокна (клетчатка из орехов или злаков) — последние добавляются для придания продукту “мясистости”.

И, конечно, усилитель вкуса — глутамат натрия.

Особое внимание привлекло предупреждение, напечатанное оранжевыми буквами под составом. Автор обзора с юмором истолковал его, намекая на игру слов:

«Если у вас есть знакомая тётя Люба, которой негде жить, то вам такую колбасу лучше не покупать», иронизируя над неясностью формулировки.

Дегустация: от пса до аппетитной корочки

Первым дегустатором, по традиции, выступил пёс. Хотя его экспертность в отношении деликатесов может быть под вопросом, колбаса была одобрена животным.

Человеческий тест разделился на два этапа. В сыром виде продукт нарезается тонкими ломтиками.

“Вкус приятный, жуётся легко, в отличие от многих других сыровяленых аналогов”.

Запах копчения умеренный, не резкий. Недостатком отмечена некоторая пересоленность, которую, впрочем, эффективно маскирует глутамат:

“есть хочется ещё и ещё”.

Самым интересным оказался тест в жареном виде. Экспериментатор поджарил кусочки на сухой антипригарной сковороде.

“Результат превзошёл ожидания: образовалась аппетитная хрустящая корочка, а запах напомнил свиной шашлык”.

Это подтвердило, что заявленная свинина в составе, вероятно, действительно качественная, так как посторонних запахов не появилось. Для яичницы продукт подходит “идеально”.

Вердикт: баловство, а не основа рациона

Колбаса, безусловно, оказалась вкусной, однако её потребительская привлекательность сильно страдает из-за цены. Сочетание специй и усилителей вкуса создает эффект, заставляющий продукт исчезать с тарелки слишком быстро.

Как резюмирует автор обзора:

«Что не понравилось? То, что кошель на 500 кровных опустел быстро, а колбасу разобрали со стола еще быстрее».

Вывод однозначен: побаловать себя этим деликатесом изредка, безусловно, можно — продукт качественный и вкусный, но для ежедневного рациона его цена “кусается” слишком сильно.

