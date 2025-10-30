Китай и Ближний Восток выбирают новогодний Петербург: туры становятся всё популярнее

Стоимость новогоднего отдыха в Санкт-Петербурге за год выросла на 15–20 процентов.

В этом году динамика спроса на туры с празднованием Нового года в Санкт-Петербурге и Москве остаётся примерно на уровне прошлого года, сообщает «Петербургский дневник».

Как отмечают представители туристической отрасли, путешественники уже начали активно планировать поездки к зимним праздникам.

Покупатели разбиваются примерно поровну: около 60% гостей предпочитают встречать Новый год в поездке, остальные 40% выбирают для путешествий даты после праздника.

Туроператоры советуют не откладывать бронирование гостиниц — пик интереса обычно приходится на первую половину ноября, что заметно влияет на стоимость размещения.

Цены на новогодний отдых в Москве и Петербурге за год увеличились на 15–20% и продолжают расти по мере приближения пикового сезона.

Иностранные гости проявляют особый интерес к отдыху в российских столицах в период зимних каникул. Особое внимание туроператоры отмечают со стороны туристов из Китая, стран Ближнего Востока и государств СНГ.

Зарубежные путешественники заранее бронируют размещение в гостиницах высокого класса — преимущественно категориями 4 или 5 звезд.

Туристы из России чаще выбирают короткие туры и останавливаются в отелях 3–4 звезды, обратив внимание прежде всего на удобное расположение.

Бронирования внутри страны традиционно менее заблаговременны, что также влияет на стоимость проживания.