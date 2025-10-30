Городовой / Город / Китай и Ближний Восток выбирают новогодний Петербург: туры становятся всё популярнее
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тропическое угощение с живностью: из ЮАР в Петербург прибыло почти 20 тонн мандаринов с личинками Город
Последний платеж по кредиту — это не конец: что петербуржцам надо сделать, чтобы не увязнуть в долгах Общество
Отсчёт пошёл: Беглов назвал год запуска движения по Большому Смоленскому мосту Общество
Российские деликатесы, которые Николай II на дух не переваривал, но они до сих пор в почете у петербуржцев Общество
«Владимир Жириновский» уже у причала: круизный лайнер прибыл в Петербург Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Китай и Ближний Восток выбирают новогодний Петербург: туры становятся всё популярнее

Опубликовано: 30 октября 2025 06:38
Китай и Ближний Восток выбирают новогодний Петербург: туры становятся всё популярнее
Китай и Ближний Восток выбирают новогодний Петербург: туры становятся всё популярнее
Городовой ру

Стоимость новогоднего отдыха в Санкт-Петербурге за год выросла на 15–20 процентов.

В этом году динамика спроса на туры с празднованием Нового года в Санкт-Петербурге и Москве остаётся примерно на уровне прошлого года, сообщает «Петербургский дневник».

Как отмечают представители туристической отрасли, путешественники уже начали активно планировать поездки к зимним праздникам.

Покупатели разбиваются примерно поровну: около 60% гостей предпочитают встречать Новый год в поездке, остальные 40% выбирают для путешествий даты после праздника.

Туроператоры советуют не откладывать бронирование гостиниц — пик интереса обычно приходится на первую половину ноября, что заметно влияет на стоимость размещения.

Цены на новогодний отдых в Москве и Петербурге за год увеличились на 15–20% и продолжают расти по мере приближения пикового сезона.

Иностранные гости проявляют особый интерес к отдыху в российских столицах в период зимних каникул. Особое внимание туроператоры отмечают со стороны туристов из Китая, стран Ближнего Востока и государств СНГ.

Зарубежные путешественники заранее бронируют размещение в гостиницах высокого класса — преимущественно категориями 4 или 5 звезд.

Туристы из России чаще выбирают короткие туры и останавливаются в отелях 3–4 звезды, обратив внимание прежде всего на удобное расположение.

Бронирования внутри страны традиционно менее заблаговременны, что также влияет на стоимость проживания.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью