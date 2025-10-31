С 1 ноября Петербург притормозит: в трёх районах введут ограничения движения

В связи с проведением дорожных работ водителям советуют заранее продумывать пути следования и учитывать временные ограничения на ряде участков дорог.

С 1 ноября в некоторых районах Санкт-Петербурга начнут действовать ограничения для водителей. Как сообщили в ГАТИ, причиной послужило проведение различных работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей.

Перекрытия будут затрагивать разные улицы в Василеостровском, Приморском и Пушкинском районах.

На территории Василеостровского района движение автотранспорта ограничат с 1 по 26 ноября по Большому проспекту В.О. — от Детской улицы до Клубного переулка, а также на перекрёстке с 26-й и 27-й линиями.

Здесь планируется проложить новые коммуникации. Работы продлятся с 1 ноября по 4 декабря.

В Приморском районе ограничения установлены на период с 1 по 30 ноября — на участке Коломяжского проспекта, начиная от проспекта Испытателей и заканчивая Аэродромной улицей.

Здесь специалисты также займутся строительством новых инженерных сетей.

В Пушкине движение транспорта временно закроют с 1 ноября по 15 декабря на участке Сапёрной улицы, между Госпитальным переулком и Красносельским шоссе.

Водителям предложили заранее выбирать маршруты с учётом грядущих изменений, чтобы не столкнуться с лишними заторами.

По информации властей, введение таких ограничений связано только с необходимостью выполнить запланированные работы.

Ранее уже сообщалось о кратковременных ограничениях дорожного движения, которые должны были действовать в четырёх районах города.