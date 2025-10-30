Городовой / Город / «Только запах от крокодила»: какой диковинный деликатес добрался до российских прилавков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тропическое угощение с живностью: из ЮАР в Петербург прибыло почти 20 тонн мандаринов с личинками Город
Последний платеж по кредиту — это не конец: что петербуржцам надо сделать, чтобы не увязнуть в долгах Общество
Отсчёт пошёл: Беглов назвал год запуска движения по Большому Смоленскому мосту Общество
Российские деликатесы, которые Николай II на дух не переваривал, но они до сих пор в почете у петербуржцев Общество
«Владимир Жириновский» уже у причала: круизный лайнер прибыл в Петербург Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

«Только запах от крокодила»: какой диковинный деликатес добрался до российских прилавков

Опубликовано: 30 октября 2025 07:15
«Только запах от крокодила»: какой диковинный деликатес добрался до российских прилавков
«Только запах от крокодила»: какой диковинный деликатес добрался до российских прилавков
Городовой ру

Вышедшая новинка вызвала неоднозначную реакцию у россиян.

В российских магазинах в продаже появились сухарики с необычным вкусом стейка из крокодила. Цена этого продукта составляет примерно 60 рублей за упаковку.

Новинка сразу вызвала живое обсуждение среди покупателей и быстро стала темой многочисленных отзывов в интернете.

Мнения покупателей разделились. Одни отмечают схожесть со вкусом жареного мяса и копчёной паприки. Другие скептически реагируют, указывая на то, что мало кто знаком с настоящим вкусом крокодильего мяса.

«От крокодила там только запах, и тот искусственный»,

— подобные мнения оставляют пользователи в обсуждениях.

Не все верят, что среди ингредиентов есть даже следы натурального мяса рептилии, и высказывают предположение о маркетинговой уловке.

«Это расчет на то, что крокодилье мясо потребители этих сухариков, не ели»,

— пишут пользователи Сети.

Особое внимание некоторые пользователи обращают на информацию на упаковке, отмечая, что речь идёт лишь о вкусовой добавке, а не о содержании экзотического продукта.

Однако можно отметить, что благодаря яркому обсуждению в социальных сетях новинка уже сумела занять заметное место среди похожих товаров.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью