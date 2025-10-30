«Только запах от крокодила»: какой диковинный деликатес добрался до российских прилавков

В российских магазинах в продаже появились сухарики с необычным вкусом стейка из крокодила. Цена этого продукта составляет примерно 60 рублей за упаковку.
Новинка сразу вызвала живое обсуждение среди покупателей и быстро стала темой многочисленных отзывов в интернете.
Мнения покупателей разделились. Одни отмечают схожесть со вкусом жареного мяса и копчёной паприки. Другие скептически реагируют, указывая на то, что мало кто знаком с настоящим вкусом крокодильего мяса.
«От крокодила там только запах, и тот искусственный»,
— подобные мнения оставляют пользователи в обсуждениях.
Не все верят, что среди ингредиентов есть даже следы натурального мяса рептилии, и высказывают предположение о маркетинговой уловке.
«Это расчет на то, что крокодилье мясо потребители этих сухариков, не ели»,
— пишут пользователи Сети.
Особое внимание некоторые пользователи обращают на информацию на упаковке, отмечая, что речь идёт лишь о вкусовой добавке, а не о содержании экзотического продукта.
Однако можно отметить, что благодаря яркому обсуждению в социальных сетях новинка уже сумела занять заметное место среди похожих товаров.