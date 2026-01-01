«Золотой век открытки»: как россияне 120 лет назад обменивались пожеланиями к празднику

Сегодня мы забыли об открытках и как приятно их получать.

В наше время все кидают видео в мессенджерах или сторис — быстро, удобно, но как-то без души. А открытка — это же вещь, которую держишь в руках, чувствуешь бумагу, читаешь рукописный текст.

Раньше, в царской России, открытки были обычным делом, как сейчас смс. Но сегодня они снова в моде, потому что напоминают о теплом общении.

Во времена Российской империи люди обменивались открытками по 2–3 раза в день, как мы сейчас в чатах мессенджеров.​

Как всё начиналось в России

Первые открытки, или "открытые письма", появились у нас 26 марта 1872 года. Просто бланк: с одной стороны адрес, с другой — текст, и всё на виду, без конверта. Отсюда и название — "открытка", потому что любой мог прочитать.

Наблюдательные люди заметили, что люди иногда на открытке делают рисунки рядом с текстом. Так возникла идея картинок на открытках.

К 1894-му разрешили частникам печатать картинки, а до 1917-го открытки были суперприбыльными. Не успевали штамповать на фабриках — везли из Европы.

Одна сторона — адрес и марка, другая — рисунок с пожеланиями. Конец XIX — начало XX века даже назвали "золотым веком открытки".​

Пример от царской семьи

Вот реальная история: в 1911 году великая княжна Ольга Николаевна, старшая дочь Николая II, прислала открытку Елисавете Алексеевне.

На лицевой — фотопортрет императрицы Александры Федоровны из ателье Боассонна и Эгглера на Невском проспекте.

На обороте Ольга написала от руки: "Дорогую Елисавету Алексеевну поздравляю праздником Рождества и наступающим новым 1912 годом. Ольга. Елка, 1911".

Это было под Новый год, после праздника в Аничковом дворце и елки для детей. Такие открытки — как кусочек истории из фондов СПб института истории РАН, сообщает spbiiran.ru.

Что писали простые люди 100+ лет назад

Обычные люди поздравляли так же, как мы сейчас: здоровья, счастья, чтоб мечты сбылись. Вот пара примеров из 1905–1910 годов.

Дата Кто и куда Что написали 23.12.1906, Царское Село – Александровское Дмитрий Снетков → Папашенька, Саша, Марфуша и Ваня "Поздравляю с Праздником Рождества Христова, желаю провести в добром здравии и благополучии, я жив здоров". 29.12.1910 Романыч → Флор Яковлевич "С Рождеством прошедшим и Новым Годом поздравляю, желаю исполнения заветных желаний и всего хорошего. Отделились ли от училища? Пишите новости". 05.01.1905 Надя → Валя "Поздравляю с Рождеством и Новым годом, желаю всего лучшего. Ждала тебя на вечер в четверг, было весело, жаль не пришла. Скоро учиться — неохота! Пиши".​

В те времена верили в Святого Николая, вешали чулки у печки за подарками. Открытки раскрашивали вручную красками, вставляли в альбомы.