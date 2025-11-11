Городовой / Город / Праздничная арифметика: этой зимой россияне проведут на работе лишь 56 дней
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Секрет Лермонтовского проспекта в Петербурге: здание, которого там не должно было быть Город
Конюшенная без железных коней: парковку отправили в спячку до февраля Город
Петербург vs Венеция: в чем иллюзия сходства и глубокая связь двух городов на воде Город
Тайный дом Арины Родионовны в Петербурге: почему его не покажут вам даже за деньги Город
Пока «Каменка» — это котлован: «Метрострой Северной столицы» показал, с чего начинается новая станция метро Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Праздничная арифметика: этой зимой россияне проведут на работе лишь 56 дней

Опубликовано: 11 ноября 2025 06:42
Праздничная арифметика: этой зимой россияне проведут на работе лишь 56 дней
Праздничная арифметика: этой зимой россияне проведут на работе лишь 56 дней
Городовой ру

В новогодний период жители России смогут воспользоваться самыми продолжительными зимними каникулами, которые составят 12 дней.

В январе и феврале 2025–2026 годов жители России будут трудиться в общей сложности 56 дней. Новогодние каникулы обещают быть самыми продолжительными за последние двенадцать лет: граждане отдыхают 12 суток подряд.

Каникулы начались в четверг, 31 декабря. Это выходной, так как воскресенье, 4 января, и суббота, 3 января, официально перенесены соответственно на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января.

После того как новогодние каникулы завершатся 12 января, у большинства сотрудников с обычной пятидневной рабочей неделей останется 19 рабочих дней до конца января.

Благодаря этому январь получит статус месяца с самым малым числом рабочих дней в 2026 году.

В феврале ожидается ещё одна серия праздничных дней. В этом месяце жители России смогут отдохнуть с 21 по 23 февраля по случаю Дня защитника Отечества.

Всего за три зимних месяца, согласно утверждённому графику, выйдет 56 трудовых дней. Количество нерабочих дней увеличится за счёт переноса выходных и особенностей календаря в этот период.

В соцсетях пользователи активно обсуждают предстоящий длинный отпуск на Новый год, отмечая необычную продолжительность зимних выходных.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью