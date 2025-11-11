Праздничная арифметика: этой зимой россияне проведут на работе лишь 56 дней

В январе и феврале 2025–2026 годов жители России будут трудиться в общей сложности 56 дней. Новогодние каникулы обещают быть самыми продолжительными за последние двенадцать лет: граждане отдыхают 12 суток подряд.
Каникулы начались в четверг, 31 декабря. Это выходной, так как воскресенье, 4 января, и суббота, 3 января, официально перенесены соответственно на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января.
После того как новогодние каникулы завершатся 12 января, у большинства сотрудников с обычной пятидневной рабочей неделей останется 19 рабочих дней до конца января.
Благодаря этому январь получит статус месяца с самым малым числом рабочих дней в 2026 году.
В феврале ожидается ещё одна серия праздничных дней. В этом месяце жители России смогут отдохнуть с 21 по 23 февраля по случаю Дня защитника Отечества.
Всего за три зимних месяца, согласно утверждённому графику, выйдет 56 трудовых дней. Количество нерабочих дней увеличится за счёт переноса выходных и особенностей календаря в этот период.
В соцсетях пользователи активно обсуждают предстоящий длинный отпуск на Новый год, отмечая необычную продолжительность зимних выходных.