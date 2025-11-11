«Стряпчий» — не повар, а тайный служитель: как слово меняло смысл и служило царям и империи

Это слово, пройдя через века, обозначало целый спектр ролей — от придворного слуги до судебного чиновника, что делает его одним из самых многозначных в русском языке.

В старину стряпчие не занимались приготовлением пищи вовсе. Их обязанности были другими, ведь само слово «стряпать» обозначало намного больше — делать, работать, наводить порядок во дворцовом хозяйстве.

А во времена Ивана Грозного существовала особая стряпня — предметы ежедневного обихода: кресла, подушки, церемониальный инвентарь.

Разделение на троих

Термин «стряпчий» охватывал три совершенно различные роли. Придворные чины в допетровской Руси — военные служащие той же эпохи — судебные чиновники Российской империи после реформ Петра I.

«По сути, должность завхоза или эконома», — отмечали документы XVII века.

Неудивительно, что по числу стряпчих можно было судить о масштабе дворцового штата: в 1616 году таких служителей набралось 55.

Ключевой фигурант церемоний

Высший чин — стряпчий с ключом — приравнивался по статусу к постельничему, неотлучно присутствовал при государе, управлял припасами, следил за дворцовой церемонией, иногда заведовал даже конюшнями и деревнями.

Он входил в ближайшую свиту царя во время торжеств и держал твердый оклад.

«В его ведении находились конюшенный, хлебный и другие дворы при царском хозяйстве» — записано в летописях.

Назначались такие стряпчие лично монархом из доверенных бояр.

Стряпчий у крюка — блюститель покоев

Такой стряпчий был старшим над всеми и допускался в царские покои с блюдами для семьи монарха — никто из младших чинов присоединиться к этой миссии не мог.

Помимо «подачи» он контролировал право входа в царские палаты, участвовал в облачении царя и выполнял личные поручения. Примечательно: те, кто вступал в должность, приносили особую присягу — «никакого зелья и коренья лихого не положити».

В пути за государем

Отдельная категория — стряпчий с платьем. Их службы касались сопровождения царя на церемониях, они носили за ним одежду, а также более утилитарные вещи — кресло, подушки, полотенца.

Удивительная деталь: в 1616 их было аж 55, что подтверждает огромную значимость таких фигур в придворном мире.

Стряпчий дворцовый: между едой и управлением

Эти стряпчие управляли дворцовыми деревнями, курировали запасы еды и напитков, наблюдали за работой поваров и хлебников.

В начале XVIII века должность исчезла, но появилась вновь в 1775 году — уже с иной функцией.

За пределами двора: военные и судебные стряпчие

Военные стряпчие объединялись в кавалерийские роты, служили в гвардии царя, подчинялись стольнику и получали жалование выше московских дворян. В 1683 году их было 1893.

Судебные стряпчие — это служба с особой миссией: защита казенных интересов, контроль тюрем, а с 1832 года — участие в коммерческих судах.

Таким образом, слово «стряпчий» обладает богатой историей и множеством значений, отражая разнообразные аспекты жизни и службы в России на протяжении столетий.