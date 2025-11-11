Городовой / Город / Петербург зажжёт Новый год: сколько город потратит на украшения к празднику
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Возможно безболезненно и без каких-либо серьезных последствий»: какие улицы Петербурга могли бы стать пешеходными Город
Секрет названия — в красках: на «Путиловской» появилось панно с историей завода Город
«Стряпчий» — не повар, а тайный служитель: как слово меняло смысл и служило царям и империи Общество
Секрет Лермонтовского проспекта в Петербурге: здание, которого там не должно было быть Город
Конюшенная без железных коней: парковку отправили в спячку до февраля Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Петербург зажжёт Новый год: сколько город потратит на украшения к празднику

Опубликовано: 11 ноября 2025 15:15
Петербург зажжёт Новый год: сколько город потратит на украшения к празднику
Петербург зажжёт Новый год: сколько город потратит на украшения к празднику
Городовой ру

Показатель увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году Петербург готовится отметить Новый год с размахом: на празднование выделено примерно 1,7 миллиарда рублей, что превышает прошлогодние расходы на 13%.

Ключевая часть бюджета направлена на украшение города, включая обслуживание иллюминации центральных проспектов — на это потрачено 35 миллионов рублей, сообщает «КП-Петербург».

Новых световых украшений в этом сезоне не появится, так как подрядчик, выбранный летом, занимался только приведением в порядок уже имеющихся гирлянд и декора.

Рабочие очищали элементы, заменяли перегоревшие лампы, а также проводили проверку проводки и креплений. Украшения в виде корон, имперских символов, крыльев и фонарей отремонтированы и готовы к праздникам.

Дворцовая площадь в этом году вновь станет центральной локацией: здесь до 20 декабря планируют установить главную городскую ель высотой не менее 20 метров.

Елку украсят в стиле прошлых лет: снеговики, щелкунчики, избушки и другие фигуры, а также десятки шаров, конфет, лошадок.

Гирлянды в виде флажков и светодиодные ленты соединят украшения, создавая праздничную атмосферу.

Вокруг главной ели появятся дополнительные небольшие деревья, а на специальных подиумах расставят фигуры лисенка, избушки, медвежонка, щелкунчика и двух лошадок-качалок.

Елка будет украшать площадь до 15 января.

Ранее сообщалось, что в городе завершены конкурсы на организацию новогодних ярмарок и разработку развлекательных мероприятий.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью