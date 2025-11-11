Петербург зажжёт Новый год: сколько город потратит на украшения к празднику

В этом году Петербург готовится отметить Новый год с размахом: на празднование выделено примерно 1,7 миллиарда рублей, что превышает прошлогодние расходы на 13%.
Ключевая часть бюджета направлена на украшение города, включая обслуживание иллюминации центральных проспектов — на это потрачено 35 миллионов рублей, сообщает «КП-Петербург».
Новых световых украшений в этом сезоне не появится, так как подрядчик, выбранный летом, занимался только приведением в порядок уже имеющихся гирлянд и декора.
Рабочие очищали элементы, заменяли перегоревшие лампы, а также проводили проверку проводки и креплений. Украшения в виде корон, имперских символов, крыльев и фонарей отремонтированы и готовы к праздникам.
Дворцовая площадь в этом году вновь станет центральной локацией: здесь до 20 декабря планируют установить главную городскую ель высотой не менее 20 метров.
Елку украсят в стиле прошлых лет: снеговики, щелкунчики, избушки и другие фигуры, а также десятки шаров, конфет, лошадок.
Гирлянды в виде флажков и светодиодные ленты соединят украшения, создавая праздничную атмосферу.
Вокруг главной ели появятся дополнительные небольшие деревья, а на специальных подиумах расставят фигуры лисенка, избушки, медвежонка, щелкунчика и двух лошадок-качалок.
Елка будет украшать площадь до 15 января.
Ранее сообщалось, что в городе завершены конкурсы на организацию новогодних ярмарок и разработку развлекательных мероприятий.