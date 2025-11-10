Секрет названия — в красках: на «Путиловской» появилось панно с историей завода

На станции метро «Путиловская» в Петербурге завершили монтаж большого художественного панно. Композиция оформлена в ярких цветах и посвящена истории знаменитого Путиловского завода.
Для создания изображения использовали алюминиевые панели с ячеистой структурой, каждая из которых символизирует различные направления заводского производства: машиностроительное, чугунное и художественное литье, сообщает пресс-служба правительства Петербурга.
Эта станция станет частью строящейся Красносельско-Калининской линии подземки города. Сейчас рабочие подходят к завершению отделки внешнего фасада и интерьерных элементов вестибюля.
В наклонном тоннеле уже сформировали специальные водоотводные навесы.
На объекте установили четыре эскалатора, которые будут обслуживать пассажиров после открытия. Параллельно ведутся работы по организации инженерных коммуникаций.
Ранее стало известно, что за вывоз строительных отходов со станций на Юго-Западе города будет выплачено 17 миллионов рублей. В эту сумму входит обслуживание сразу нескольких площадок.