Городовой / Город / Этьен Фальконе не смог, а она смогла: как молодая девушка создала «живое» лицо Петра I
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Не туристический» Петербург: 7 тайных галерей, куда хотят только местные Город
Счёт пошёл на дни: затонувший «Капитан Ушаков» поднимут со дна Невы к концу ноября Город
Пруды, созданные снарядами: парк в Петербурге, где тишина скрывает следы войны Город
Казна Петербурга располнела: Беглов объявил о росте доходов до 1 трлн 454 млрд рублей Общество
Горькая пилюля для Петербурга: лекарства в аптеках за год подорожали на 11% Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Этьен Фальконе не смог, а она смогла: как молодая девушка создала «живое» лицо Петра I

Опубликовано: 30 октября 2025 19:45
Медный всадник
Этьен Фальконе не смог, а она смогла: как молодая девушка создала «живое» лицо Петра I
Городовой ру

Говорят, этот взгляд живой — потому что в нём навсегда осталась любовь.

Немногие знают, что один из самых узнаваемых символов Петербурга — Медный всадник — смотрит на город буквально влюблёнными глазами. Если подойти к памятнику поближе и взглянуть снизу вверх, можно заметить, что зрачки его выполнены в форме сердечек.

Художественный приём или тайное признание?

Историки объясняют это просто: форма зрачков — результат художественного приёма, создающего иллюзию живого взгляда. Когда свет падает на бронзу под разными углами, кажется, что Пётр оживает и следит за каждым, кто идёт мимо.

Но существует и другая версия — куда более романтичная.

Девушка, вдохнувшая жизнь в бронзу

По легенде, зрачки в форме сердца вылепила Мари-Анна Колло, ученица французского мастера Этьена Мориса Фальконе, которому Екатерина II поручила создать статую.

Фальконе много раз переделывал голову Петра — ни один вариант не нравился императрице. Тогда к работе пригласили Колло — юную ваятельницу, которой удалось то, чего не смог её учитель: она создала живое лицо императора.

Любовь, застывшая в бронзе

Говорят, Мари-Анна была влюблена в своего наставника. И, создавая взгляд Петра, она оставила в нём частичку этого чувства — два крошечных сердечка, навсегда спрятанных в бронзе.

Так Медный всадник стал не только символом власти и решимости, но и самым романтичным памятником Петербурга.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью