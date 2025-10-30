Этьен Фальконе не смог, а она смогла: как молодая девушка создала «живое» лицо Петра I

Немногие знают, что один из самых узнаваемых символов Петербурга — Медный всадник — смотрит на город буквально влюблёнными глазами. Если подойти к памятнику поближе и взглянуть снизу вверх, можно заметить, что зрачки его выполнены в форме сердечек.
Художественный приём или тайное признание?
Историки объясняют это просто: форма зрачков — результат художественного приёма, создающего иллюзию живого взгляда. Когда свет падает на бронзу под разными углами, кажется, что Пётр оживает и следит за каждым, кто идёт мимо.
Но существует и другая версия — куда более романтичная.
Девушка, вдохнувшая жизнь в бронзу
По легенде, зрачки в форме сердца вылепила Мари-Анна Колло, ученица французского мастера Этьена Мориса Фальконе, которому Екатерина II поручила создать статую.
Фальконе много раз переделывал голову Петра — ни один вариант не нравился императрице. Тогда к работе пригласили Колло — юную ваятельницу, которой удалось то, чего не смог её учитель: она создала живое лицо императора.
Любовь, застывшая в бронзе
Говорят, Мари-Анна была влюблена в своего наставника. И, создавая взгляд Петра, она оставила в нём частичку этого чувства — два крошечных сердечка, навсегда спрятанных в бронзе.
Так Медный всадник стал не только символом власти и решимости, но и самым романтичным памятником Петербурга.