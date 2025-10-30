«Давайте проверим купюры»: в РФ всплыла новая схема мошенников

Мошенники стали использовать новый способ обмана граждан, выдавая изъятие денег за «проверку их подлинности». Как сообщили в управлении МВД России, преступники убеждают людей отдать наличные якобы для проверки или «декларирования средств».
По словам представителей ведомства, мошенники объясняют свои действия наличием поручения от правоохранительных органов или упоминают несуществующую процедуру «дистанционного обыска».
В полиции подчеркивают, что изъятие денежных средств может происходить только при непосредственном участии следователя и свидетелей, а также после составления официальных документов.
Законодательство Российской Федерации не предусматривает процедуру «дистанционного обыска». В случае, если вам предлагают провести такие действия или требуют передачи денег для «проверки», необходимо прекратить разговор и обратиться в органы правопорядка.