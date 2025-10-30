Городовой / Город / Охота продолжается: в Париже задержан третий подозреваемый по делу об ограблении Лувра
Охота продолжается: в Париже задержан третий подозреваемый по делу об ограблении Лувра

Опубликовано: 30 октября 2025 22:15
Королевские драгоценности стоимостью 88 миллионов евро, похищенные ранее, до сих пор остаются не найденными.

Во Франции задержан третий человек, которого подозревают в причастности к ограблению известного музея в Париже, сообщают «Известия». На данный момент мужчина находится в изоляторе, его уже допросили сотрудники следственных органов.

Предварительно установлено, что он находился на месте совершения преступления.

Два других участника, задержанных ранее по этому делу, частично признали свою вину. Им предъявлены обвинения в ряде краж, которые французское законодательство считает тяжкими — максимальное наказание, по закону, может составлять до 15 лет заключения и значительный денежный штраф.

Всего следствие ищет четверых возможных участников этого ограбления.

Похищенные из Лувра драгоценности до сих пор не найдены, их примерная стоимость оценивается экспертами в 88 миллионов евро.

Французский депутат Александр Портье 27 октября сделал заявление, в котором не исключил, что ценные украшения уже могли быть разобраны на части.

Среди восьми украденных предметов оказались: сапфировое ожерелье королев Марии-Амели и Ортанс, украшенное 8 сапфирами и 631 алмазом, а также диадема супруги Наполеона III Евгении, содержащая около 2 тысяч алмазов.

Инцидент произошёл утром 19 октября, когда злоумышленники разбили несколько окон и проникли внутрь главного музея Парижа, откуда похитили ювелирные изделия.

Рядом с местом ограбления полиция обнаружила ряд предметов: две шлифовальные машины, баллон с горелкой, канистру с бензином, перчатки, переносную радиостанцию и одеяло.

Корону супруги императора Евгении удалось найти недалеко от музея уже после происшествия.

Спустя четыре дня удалось установить, что один из охранников музея также имел отношение к этому делу.

Юлия Аликова
