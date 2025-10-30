В 2026‑м коммуналка подорожает на 9,9%: удар по кошельку россиян неизбежен

Депутат Государственной думы Роман Лябихов сообщил, что, по его мнению, расходы на коммунальные услуги не должны превышать 10 процентов от дохода семьи.

В 2026 году ожидается рост цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства почти на 10 процентов. Об этом сказал «Известиями» депутат Госдумы Роман Лябихов, который занимает должность первого заместителя главы профильного комитета нижней палаты парламента.

По его словам, индексация составит 9,9 процента. В перечень услуг, дорожающих в следующем году, входят отопление, вода, поставка электроэнергии, газ, канализация и вывоз мусора.

Лябихов выразил опасения, что очередное повышение больше всего отразится на простых жителях страны.

Парламентарий считает, что траты на коммунальное обслуживание не должны превышать десятой части дохода семьи.

Депутат напомнил, что необходимо принимать во внимание возможности обычной семьи с двумя детьми, доход которой, по его мнению, не успевает расти такими же темпами, как расходы на оплату коммунальных счетов.

Помимо основных услуг, в 2026 году могут вырасти цены и на другие расходы, такие как капитальный ремонт, услуги консьержа и обслуживание домофонов.

Юрист Сергей Сергеев пояснил, что плата за эти услуги увеличивается не автоматически, а по решению общего собрания собственников или после утверждения соответствующих взносов региональными операторами.

«Услуги, не входящие в коммунальные, подорожают, но не автоматически. Эти платежи не регулируются специальным индексом, и их рост зависит от решений собственников или региональных операторов», — уточнил Сергеев.

По его словам, стоимость подобных услуг обычно увеличивается в пределах инфляции или немного выше. Управляющие компании не вправе единолично менять размер платы, не посоветовавшись с жильцами.

