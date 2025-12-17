Городовой / Город / Кому звонить, когда впереди тупик: Смольный назвал телефоны помощи по детским вопросам в Петербурге
Кому звонить, когда впереди тупик: Смольный назвал телефоны помощи по детским вопросам в Петербурге

Опубликовано: 17 декабря 2025 05:30
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin

В последнее время в учебных заведениях страны произошёл ряд трагических событий, что стало поводом для напоминания жителям Петербурга о возможностях получения поддержки.

Комитет по печати и связям с общественностью Петербурга обратился к подросткам и взрослым с информацией о существующих в Петербурге телефонных линиях доверия.

Позвонить на такие номера могут все, кто оказался в непростой жизненной ситуации и нуждается в квалифицированном совете специалиста.

Психологи принимают обращения бесплатно и готовы выслушать даже в самых сложных случаях, когда трудно открыться друзьям или семье.

Помощь доступна в любое время суток, специалисты работают круглосуточно. Среди линий, к которым можно обратиться, есть как универсальные номера, так и предназначенные для различных категорий граждан.

  • Детские линии доверия
  • Семейные номера
  • Отдельные телефоны для девушек и женщин

Ранее в одной из публикаций депутат Государственной Думы Виталий Милонов высказался о связи недавних происшествий с участием подростков в учебных заведениях Петербурга и Подмосковья.

В администрации города подчеркивают, что своевременное обращение за помощью может сыграть важную роль в трудной ситуации.

Получить поддержку или совет можно анонимно, не сообщая лишние подробности. Подобные службы активно информируют петербуржцев о своей работе через социальные сети и другие каналы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
