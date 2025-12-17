Городовой / Город / Милонов усмотрел связь между нападениями подростков в школах Петербурга и Подмосковья
Милонов усмотрел связь между нападениями подростков в школах Петербурга и Подмосковья

Опубликовано: 17 декабря 2025 05:00
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение о причинах нападений в школах Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что трагические события, произошедшие в школах Санкт-Петербурга и Подмосковья с промежутком в сутки, могут быть связаны между собой.

По словам парламентария, оба нападения объединяет одна и та же печальная схема: ученик приносит в учебное заведение оружие и нападает на педагога.

Милонов высказал мнение, что происшествие в учебном заведении Санкт-Петербурга могло подтолкнуть школьника из Подмосковья к аналогичным действиям, сообщает News.Ru.

Также депутат отметил, что между этими случаями прослеживается заметное сходство.

Депутат добавил, что эти трагедии необходимо тщательно проанализировать специалистам.

По его мнению, такой подход поможет выявить основные причины произошедшего и определить, какие перемены следует внести в работу с подростками для предотвращения подобных случаев в будущем.

На данный момент по факту трагедии в школе города Одинцово возбуждено уголовное дело. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Юлия Аликова
