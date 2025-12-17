До последнего винтика: в Петербурге уберут платную автостоянку на Васильевском острове

На Васильевском острове проходят работы по демонтажу незаконной автостоянки на улице Беринга.
Представители комитета, отвечающего за контроль использования городских территорий, приступили к принудительному освобождению этой площадки.
Ключевая причина — отсутствие необходимых разрешающих документов у организаторов стоянки, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
Ранее владение этим участком было согласовано для размещения платной автомобильной стоянки, но только без права возведения капитальных сооружений.
После окончания договорённостей арендатор не стал освобождать землю и продолжил использовать её для бизнеса, проигнорировав все требования об освобождении.
В связи с этим комитет принял решение о принудительном демонтаже и освобождении участка.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».