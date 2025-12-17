Городовой / Город / До последнего винтика: в Петербурге уберут платную автостоянку на Васильевском острове
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ёлочный налёт на Приморский район: браконьеры срубили почти сотню елей Город
Дом тайного советника и адрес «Обломова» в Петербурге — редкое совпадение одного фасада Город
Это не мрамор: шокирующая правда о колоннах Эрмитажа, которую скрывали 300 лет Город
Ёлка, которая не осыпется: как выбрать живую красавицу к Новому году Город
Кухня выживания: как петербуржцы превращали дефицит в шедевры Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

До последнего винтика: в Петербурге уберут платную автостоянку на Васильевском острове

Опубликовано: 17 декабря 2025 06:00
До последнего винтика: в Петербурге уберут платную автостоянку на Васильевском острове
До последнего винтика: в Петербурге уберут платную автостоянку на Васильевском острове
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Власти Санкт-Петербурга сообщили о предстоящем демонтаже незаконной парковки на улице Беринга.

На Васильевском острове проходят работы по демонтажу незаконной автостоянки на улице Беринга.

Представители комитета, отвечающего за контроль использования городских территорий, приступили к принудительному освобождению этой площадки.

Ключевая причина — отсутствие необходимых разрешающих документов у организаторов стоянки, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Ранее владение этим участком было согласовано для размещения платной автомобильной стоянки, но только без права возведения капитальных сооружений.

После окончания договорённостей арендатор не стал освобождать землю и продолжил использовать её для бизнеса, проигнорировав все требования об освобождении.

В связи с этим комитет принял решение о принудительном демонтаже и освобождении участка.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью