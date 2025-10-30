Врачи в растерянности: у девочки с «маской Бэтмена» новые проблемы со здоровьем

Шестилетняя Луна Феннер, которую называют «девочкой с маской Бэтмена», столкнулась с новыми трудностями после прохождения лечения в Петербурге.
В последнее время у ребёнка наблюдаются тяжёлые головные боли и приступы тошноты. Мама Луны, Кэрол, рассказала, что врачи долго не могли установить причину ухудшения состояния.
«Ни один врач не мог определить, что у неё. Сдавали кучу анализов, пока аллерголог наконец не обнаружил, что все её лицо воспалено из-за сильного синусита», — сообщила мать девочки изданию «КП-Петербург».
Несмотря на то, что это заболевание вылечили, девочке продолжают назначать антибиотики.
Недавно родители Луны сообщили в одной из социальных сетей, что в американской школе у дочери появились сложности с одноклассниками.
Новые школьники высказали неприятные замечания в адрес ребёнка, что очень ранило Луну. По словам матери, девочка испытывает стресс из-за этого и не хочет посещать занятия.
Три месяца назад специалисты из Петербурга удалили с лица Луны большую часть шрамов, появившихся после удаления родинки-маски.
Сейчас семья находится в США, где проходит период восстановления. Врачи из России продолжают поддерживать контакт с маленькой пациенткой и дают рекомендации по дальнейшему уходу.