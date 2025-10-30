Городовой / Город / Врачи в растерянности: у девочки с «маской Бэтмена» новые проблемы со здоровьем
Врачи в растерянности: у девочки с «маской Бэтмена» новые проблемы со здоровьем

Опубликовано: 30 октября 2025 21:30
Врачи в растерянности: у девочки с «маской Бэтмена» новые проблемы со здоровьем
Врачи в растерянности: у девочки с «маской Бэтмена» новые проблемы со здоровьем
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU

У Луны ухудшилось самочувствие, оно сопровождается сильной головной болью и тошнотой.

Шестилетняя Луна Феннер, которую называют «девочкой с маской Бэтмена», столкнулась с новыми трудностями после прохождения лечения в Петербурге.

В последнее время у ребёнка наблюдаются тяжёлые головные боли и приступы тошноты. Мама Луны, Кэрол, рассказала, что врачи долго не могли установить причину ухудшения состояния.

«Ни один врач не мог определить, что у неё. Сдавали кучу анализов, пока аллерголог наконец не обнаружил, что все её лицо воспалено из-за сильного синусита», — сообщила мать девочки изданию «КП-Петербург».

Несмотря на то, что это заболевание вылечили, девочке продолжают назначать антибиотики.

Недавно родители Луны сообщили в одной из социальных сетей, что в американской школе у дочери появились сложности с одноклассниками.

Новые школьники высказали неприятные замечания в адрес ребёнка, что очень ранило Луну. По словам матери, девочка испытывает стресс из-за этого и не хочет посещать занятия.

Три месяца назад специалисты из Петербурга удалили с лица Луны большую часть шрамов, появившихся после удаления родинки-маски.

Сейчас семья находится в США, где проходит период восстановления. Врачи из России продолжают поддерживать контакт с маленькой пациенткой и дают рекомендации по дальнейшему уходу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
