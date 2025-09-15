С такими именами вас не возьмут на работу: новое исследование о неугодных HR-ам

Учёные выяснили: звучание имени и фамилии может напрямую влиять на трудоустройство. Исследование показало, что кандидатов с «резкими» или труднопроизносимыми именами работодатели оценивают ниже при прочих равных условиях.
Эксперименты построили на феномене звукового символизма: мягкие и плавные сочетания звуков вроде Людмила, Ноэль или Лиам подсознательно ассоциируются с доброжелательностью, спокойствием и готовностью к сотрудничеству.
А более «резкие» имена с глухими согласными — Кирк, Тейт, Гертруда — чаще воспринимаются как холодные, жёсткие и даже конфликтные.
Это не значит, что обладатели «мягких» имён действительно лучше подходят для командной работы. Просто, когда у рекрутера мало информации о кандидате, мозг опирается на ассоциации и стереотипы.
В результате соискатель с благозвучным именем или фамилией может получить приглашение на собеседование быстрее, чем конкурент с «острым» звучанием.
При этом исследователи отмечают: как только в игру вступают фотографии, видеоинтервью или личное знакомство, эффект имени исчезает. Но на первом этапе отбора, когда резюме просматривают сотнями, фонетика всё ещё играет значительную роль.