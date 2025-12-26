И биться сердце перестало: выяснилось, понимает ли человек, что он умер

Сотни людей, переживших клиническую смерть, описывают одно и то же: выход из тела, свет в конце тоннеля, встречи с близкими. Это мистика или последний, запрограммированный аккорд умирающего мозга?

Новейшие исследования склоняются ко второму варианту, и они показывают, что осознание своей смерти может длиться дольше, чем мы думаем. Крупнейшее на сегодня исследование возглавил профессор-реаниматолог Сэм Парниа.

Его команда опросила более 2060 человек, переживших остановку сердца. Почти половина из них сохранила воспоминания о процессе реанимации, а двое детально описали действия врачей и момент объявления их собственной смерти. Учёный сделал смелый вывод: сознание может фиксировать реальность ещё несколько минут после остановки сердца.

Ключ к разгадке — в работе умирающего мозга. Мозг не отключается как лампочка. После остановки сердца он ещё 5–10 минут живёт за счёт остаточных запасов энергии.

В этот период, как показали эксперименты на крысах, происходит мощнейший всплеск нейронной активности. Именно эта хаотичная, последняя «буря» в коре головного мозга может порождать яркие переживания, чувство полёта и осознание происходящего.

Это состояние нейробиологи сравнивают с глубоким сном или ярким сном наяву. Человек может ощущать, как его сознание отделяется от тела, наблюдать за действиями медиков и, по сути, понять, что умирает, пока его мозг медленно угасает.

Однако это касается не мгновенной смерти (взрыв, катастрофа), а постепенного умирания, например, при остановке сердца.

Открытия продолжаются: некоторые учёные считают, что процессы торможения в мозге могут длиться даже несколько часов. Так что, возможно, наше последнее «путешествие» длится гораздо дольше, чем мы предполагаем.