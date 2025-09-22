Тишина как лекарство: двухчасовой тихий ритуал спасет ваш мозг

Тишина — это активный процесс для мозга, а не пустота.

Многие замечали, что в деревне люди кажутся спокойнее и чувствуют себя лучше. Там нет постоянного городского шума — сигналов и раздражителей куда меньше.

Оказывается, что тишина — это не просто отсутствие звуков, а полезный стимул для нашего мозга, пишет alpha-parenting.ru.

Эксперимент на мышах

Ученые провели интересное исследование. Они взяли мышей и разделили их на группы. Одной группе включали разные звуки — от обычного шума до музыки Моцарта, пишет Рамблер.

Другой группе давали два часа полной тишины в день — ни звука, ни музыки.

Что же случилось?

Все звуковые стимулы вызывали в мозгу разные процессы роста клеток. Но только мыши, которые проводили два часа в полной тишине, за неделю показали настоящий рост новых нейронов.

И не только рост — тишина помогла этим клеткам превратиться в полноценные мозговые клетки, готовые к работе.

Почему тишина так важна?

Когда вокруг слишком много шумов, мозг постоянно занят обработкой информации. Он не успевает отдохнуть и восстановиться.

Тишина дает мозгу сигнал, что можно переключиться на обновление — создавать новые клетки и укреплять связи между ними, сообщает pravda.ru.

Это объясняет, почему медитация, спокойные прогулки без наушников или просто выключенный телефон на час-два каждый день так полезны.

В эти моменты мозг не отвлечен — он начинает расти и работать лучше.

Как внести тишину в повседневную жизнь?

Выделите два часа в день без музыки, телевизора, звонков и соцсетей.

Попробуйте гулять на свежем воздухе без наушников.

Практикуйте медитацию или дыхательные упражнения.

Просто сидите и отдыхайте в тишине, не отвлекаясь на гаджеты.

Даже несколько спокойных минут могут быть полезными. Это время не только для отдыха, но и для внутреннего обновления мозга.