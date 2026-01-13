Городовой / Полезное / Подпитка для «отупевшего» за отпуск мозга: этот напиток для офисных работников, что бензин для автомобиля
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Подпитка для «отупевшего» за отпуск мозга: этот напиток для офисных работников, что бензин для автомобиля

Опубликовано: 13 января 2026 18:15
 Проверено редакцией
офис
Подпитка для «отупевшего» за отпуск мозга: этот напиток для офисных работников, что бензин для автомобиля
Фото: Городовой.ру

Профессор-невролог советуют пить для улучшения концентрации.

Для ясного ума и крепкой памяти не обязательно идти в аптеку — иногда достаточно заглянуть на кухню. Профессор-невролог Алексей Данилов отмечает, что в традиционной русской кухне есть напитки, которые благотворно влияют на работу мозга благодаря своему составу.

Особую пользу приносят травяные чаи. Например, иван-чай богат витаминами группы B, а зверобой обладает мягким антидепрессивным действием, улучшая настроение и концентрацию. Важно лишь использовать качественное сырьё и помнить о умеренности, особенно со зверобоем, который может влиять на эффект некоторых лекарств.

Настоящий квас, приготовленный методом естественного брожения, — ещё один ценный напиток. Он содержит пробиотики, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, напрямую связанную с мозгом через ось «кишечник–мозг».

Это улучшает память и способность сосредотачиваться. Не менее полезны домашние ягодные морсы из клюквы, брусники или черники. Они насыщены антиоксидантами, защищающими нервные клетки от повреждений.

В качестве дополнительного бонуса можно вспомнить о розмарине. Исследования показывают, что его аромат способен улучшать кровообращение и поддерживать процессы обучения. Так что веточка этой травы или эфирное масло могут стать простыми союзниками для ясности мысли. Особенно полезно пить такие после затянувшихся новогодних выходных.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью