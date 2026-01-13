Подпитка для «отупевшего» за отпуск мозга: этот напиток для офисных работников, что бензин для автомобиля

Для ясного ума и крепкой памяти не обязательно идти в аптеку — иногда достаточно заглянуть на кухню. Профессор-невролог Алексей Данилов отмечает, что в традиционной русской кухне есть напитки, которые благотворно влияют на работу мозга благодаря своему составу.
Особую пользу приносят травяные чаи. Например, иван-чай богат витаминами группы B, а зверобой обладает мягким антидепрессивным действием, улучшая настроение и концентрацию. Важно лишь использовать качественное сырьё и помнить о умеренности, особенно со зверобоем, который может влиять на эффект некоторых лекарств.
Настоящий квас, приготовленный методом естественного брожения, — ещё один ценный напиток. Он содержит пробиотики, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, напрямую связанную с мозгом через ось «кишечник–мозг».
Это улучшает память и способность сосредотачиваться. Не менее полезны домашние ягодные морсы из клюквы, брусники или черники. Они насыщены антиоксидантами, защищающими нервные клетки от повреждений.
В качестве дополнительного бонуса можно вспомнить о розмарине. Исследования показывают, что его аромат способен улучшать кровообращение и поддерживать процессы обучения. Так что веточка этой травы или эфирное масло могут стать простыми союзниками для ясности мысли. Особенно полезно пить такие после затянувшихся новогодних выходных.