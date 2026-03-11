«Широтная магистраль» рвётся к КАД: Беглов объявил о старте 14 км мегапроекта
«Широтная магистраль» рвётся к КАД: Беглов объявил о старте 14 км мегапроекта

Опубликовано: 11 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
«Широтная магистраль» рвётся к КАД: Беглов объявил о старте 14 км мегапроекта
«Широтная магистраль» рвётся к КАД: Беглов объявил о старте 14 км мегапроекта
Global Look Press / Ruslan Yarocky / URA.RU
Магистраль рассчитана на поток до 100 тысяч машин в сутки.

11 марта компания «Широтная Магистраль Северной Столицы» подписала контракт с генподрядчиком на возведение трех участков ШМСД.

Крупные инвестиционные проекты продолжают стимулировать развитие города. В 2025 году в Петербург поступило рекордное количество вложений — около 1,735 трлн рублей, а за пять лет их объем вырос на 137 процентов, отметил губернатор Александр Беглов.

Второй этап составит почти 2 км — от Витебского проспекта до Софийской улицы. Третий участок протяженностью 2,22 км пройдет от Софийской до Глухоозерского шоссе по левому направлению и до улицы 2-й Луч по правому.

Самый длинный — этап 4.2 длиной 6,45 км от Союзного проспекта до КАД. В сумме вводят в строй 14,1 км новой дороги.

ШМСД соединит Красногвардейский, Невский, Фрунзенский, Московский и Кировский районы, выйдет на КАД в районе Кудрово и направится к Всеволожску.

Главный объект — разводной мост в оси Зольной и Фаянсовой улиц длиной около 463 метров с однокрылой системой разведения.

Этот мегапроект одобрен Президентом России Владимиром Путиным. Магистраль спроектирована для трафика до 100 тысяч автомобилей в сутки при скорости 120 км/ч.

Плата за проезд будет взиматься без шлагбаумов по принципу «Свободный поток», а из-за высокой плотности застройки более 75% трассы проложат по эстакадам.

Автор:
Юлия Аликова
