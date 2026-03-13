5 главных трендов обуви на весну-2026: модницы уже ругаются в очередях — поторопитесь и вы

Как выбрать модную и стильную обувь в наступившем сезоне

Обувь - обязательная часть женского образа, и выбирать ее следует в соответствии с последними тенденциями моды, иначе образ будет безнадежно испорчен. Мода меняется из сезона в сезона, и следить за ней нужно постоянно либо пользоваться консультациями стилистов. Автор дзен-канала "Элен в тренде!" рассказала, какая обувь будет в тренде весной в 2026 году.

Перечислим самые актуальные модели в наступившем сезоне.

Балетки нового поколения

Балетки-2026 имеют более плотную форму, квадратный или слегка вытянутый мыс, а также выполнены из мягкой кожи или замши. При этом декора на них нет. Особенно модными считаются варианты с небольшим ремешком через подъем - такие модели смотрятся аккуратными и придают ноге изящный вид. Носить такие балетки стилисты советуют с прямыми джинсами, юбками миди, костюмными брюками, платьями.

Лоферы

Современные лоферы стали еще более лаконичными и элегантными. Теперь они сделаны из мягкой кожи и имеют умеренную подошву, а также закругленный или слегка квадратный нос. Грубые модели, а также варианты с массивным декором уходят в прошлое, а им на смену приходит универсальная обувь, которая подходит и к джинсам, и к платьям.

Кроссовки в стиле минимализм

В прошлом году "уродливые" кроссовки возвращались в моду, но весной-2026 вновь канули в Лету, а на их место пришли аккуратные лаконичные модели с чистым дизайном, в светлых оттенках, на тонкой подошве и с минимумом логотипов. Такие модели смотрятся дорого и легко вписываются в гардероб. Носить их рекомендуется с брюками прямого кроя, тренчем, джинсами, костюмами.

Сандалии с ремешками

Сандалии с тонкими ремешками смотрятся очень женственно. Только следите, чтобы они были выполнены в минималистичном дизайне и в нейтральных оттенках, а также имели аккуратный каблук. Сандалии с ремешками делают образ более легким и элегантным. Носить их можно с платьями, льняными костюмами, юбками и широкими брюками.

Мюли и сабо

Обувь без задника - настоящий тренд сезона. Особенно актуальны кожаные мюли, варианты на небольшом каблуке, лаконичные сабо. Такая обувь удобна, легко надевается, смотрится стильно и современно. Мюли можно носить в офис, на прогулку, в поездку.

