Мой секретный ингредиент тепла: выбираю платок в тон пальто — и сразу выгляжу на миллион

С наступлением холодов гардероб горожан вновь ставит перед вечным вопросом: что носить, чтобы сочетать тепло и стиль? Пуховые платки, некогда неотъемлемый атрибут зимнего русского быта, часто оказываются под подозрением.

Многие опасливо задаются вопросом:

«Они уже не актуальны?»

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич решительно опровергает это мнение, утверждая, что вещь не вышла из моды, но изменилось само отношение к ней.

«Из сугубо утилитарного предмета они превратились в элемент стиля, который требует осознанного подхода».

Правило первое: Принцип контраста фактур и объемов

Ключ к современному образу, по мнению эксперта, лежит в создании визуального баланса. Массивный, объемный пуховый платок, который сам по себе добавляет значительный объем, требует строгого и лаконичного окружения.

Стилистическое построение образа должно опираться на чистый силуэт.

Что надеть под этот объемный аксессуар? Дарья Правич советует в беседе с «Городовой» выбирать вещи, которые сами являются заявлением о минимализме:

“приталенное шерстяное пальто, строгий пуховик, минималистичный, кашемировый блейзер”.

Цель — сохранить изящество фигуры.

Что же абсолютно противопоказано? Категорически не рекомендуется носить платок с другой объемной верхней одеждой. Стилист предупреждает:

“Вы рискуете превратиться в шарообразный силуэт без намека на изящество”.

Иными словами, сочетание объемного платка и объемного пуховика или дубленки с мехом недопустимо в современном контексте.

Правило второе: Создайте цветовую гармонию

Цвет признается самым мощным инструментом для стилизации пухового платка. Эксперт выделяет несколько беспроигрышных стратегий.

Первая — это монохром. Этот вариант выглядит наиболее дорого и элегантно.

"Самый беспроигрышный и дорогой на вид вариант: подобрать платок в тон вашей верхней одежде. Черный платок на черном пальто, темно-синий на темно-синем — это элегантно, строго и визуально вытягивает силуэт”.

Если же база гардероба нейтральна (серый, черный, бежевый, темно-синий), платок может выполнять роль яркого акцента. Однако акцент должен быть благородным, а не кричащим.

Вместо кислотных оттенков следует выбирать “глубокий бордо, изумрудный, горчичный, цвет мокрого асфальта”. Классика вне времени — сочетание белого или кремового платка с серым или черным пальто, что “выглядит невероятно свежо и стильно”.

Правило третье: Играйте с драпировкой

Главный враг современного образа — это ощущение плотного «закутывания», когда платок выглядит как единственная форма защиты от холода, а не как стильный элемент. Необходимо отказаться от чрезмерной фиксации аксессуара.

Дарья Правич предлагает обратить внимание на легкость в подаче.

"Накиньте его поверх пальто свободно, как пончо, и слегка сдвиньте на одно плечо. Завяжите концы платка сзади или сбоку одним свободным узлом, оставив переднюю часть открытой”.

Эта небрежность придает образу непринужденность и изящество.

Эволюция утилитарного предмета

Пуховый платок успешно прошел трансформацию, избежав участи анахронизма. Он эволюционировал из предмета исключительно утилитарного назначения в компонент, который требует точной стилистической интеграции.

Основное послание от стилиста сводится к формуле:

“сочетайте объем с лаконичностью, играйте с цветом и откажитесь от бездумного укутывания”.

Выбирая модели спокойных оттенков и сочетая их с приталенной верхней одеждой, можно не только сохранить тепло в “лютый мороз”, но и сохранить “индивидуальность и изящество”.

