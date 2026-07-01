На Солнце произошел резкий всплеск активности: ученые предупредили, что самое опасное может быть впереди

За последние сутки активность Солнца заметно усилилась.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, за 24 часа специалисты зарегистрировали сразу 17 солнечных вспышек.

Огромное пятно оказалось напротив Земли

Сейчас прямо напротив нашей планеты находится крупнейшая в этом году область солнечных пятен. По словам специалистов, ее поведение вызывает немало вопросов.

Несмотря на гигантские размеры, активная область пока не породила ни одной вспышки высшего класса. Это выглядит необычно. Для сравнения: вторая по величине группа пятен, наблюдавшаяся в феврале, успела выдать сразу пять вспышек класса X, включая самую мощную за год.

Под поверхностью Солнца происходит гораздо больше

Ученые объясняют, что две крупные группы пятен, которые на снимках выглядят как отдельные образования, в верхних слоях атмосферы Солнца фактически соединены между собой.

Между ними постоянно происходит обмен энергией через сложную систему магнитных линий. С одной стороны, это позволяет частично снижать напряжение. С другой — такая структура превращается в огромный энергетический резервуар, где может накапливаться колоссальный запас энергии.

Именно поэтому специалисты внимательно следят за развитием ситуации.

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