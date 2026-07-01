Работодатель не вправе запретить сотруднику использовать отпуск целиком

Трудовой кодекс не дает работодателю права диктовать, как использовать отдых

Каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отдых — и работодатель не может это право отменить. При этом вопрос деления отпуска на части нередко вызывает споры: сотрудник хочет разбить дни, а руководство не всегда готово согласовать такой вариант.

Кто решает, как делить отпуск

По Трудовому кодексу работник сам определяет, брать ли отпуск целиком или делить его на части. Стандартный срок — 28 календарных дней. Однако работодатель вправе не согласовать предложенное сотрудником дробление: он не может навязать свой вариант, но и не обязан принимать любой запрос.

Главное правило: хотя бы одна часть отпуска должна быть не меньше 14 дней.

Важные нюансы: когда отпуск переносят и что положено по закону

Если отпускные не выплатили за 3 календарных дня до начала отдыха, работодатель обязан начислить проценты — 1/150 от ключевой ставки (ст. 236 ТК), а работник вправе перенести отпуск.

При болезни самого сотрудника отпуск продлевается автоматически либо переносится по заявлению.

Если перед отпуском работник ушёл на больничный по уходу за ребёнком, отдых переносят; если ребёнок заболел уже в отпуске — продлить или перенести дни нельзя.

Работодатель не вправе отменить отпуск, запланированный по графику, даже из‑за большого объёма работы.

Права на отпуск надежно защищены Трудовым кодексом: запретить уйти на отдых по графику нельзя, а при нарушениях у работника есть рычаги влияния. Важно знать ключевые правила — это помогает спокойно планировать отдых и отстаивать свои интересы, если возникают спорные моменты.

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